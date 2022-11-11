《經濟通通訊社１１日專訊》內地１０月核心ＣＰＩ同比僅漲０﹒６％，處於今年以來低位

。官媒《中國證券報》引述業內人士表示，低位運行的物價水平為貨幣政策調控提供空間和條件

。在著力穩增長背景下，貨幣政策繼續發力有必要、有空間也有契機。公開市場操作集中大量到

期為貨幣政策調控打開時間窗口。據統計，１１月和１２月中期借貸便利（ＭＬＦ）到期量較大

，分別為１００００億元（人民幣．下同）和５０００億元。不少機構認為，考慮到１１月和

１２月ＭＬＦ到期量較大，不排除人民銀行適時通過小幅降準置換部分到期ＭＬＦ的可能性。

東方金誠首席宏觀分析師王青認為，當前國內物價水平整體穩定，與海外高通脹形成鮮明對

比。這一經濟基本面差異為國內貨幣政策保持獨立性、自主性創造了條件。業內人士認為，今年

以來ＣＰＩ同比漲幅高點已過，四季度物價水平將持續處於３﹒０％左右的物價調控目標以內。

另一方面，從金融數據看，廣義貨幣（Ｍ２）、社會融資規模存量同比增速與名義ＧＤＰ同

比增速基本匹配，顯示國內貨幣供應處於合理區間，為貨幣政策調控提供了空間。人行最新數據

顯示，１０月末，Ｍ２餘額為２６１﹒２９萬億元，同比增長１１﹒８％；１０月末社會融資規

模存量為３４１﹒４２萬億元，同比增長１０﹒３％。可以看到，貨幣政策具備靈活調整空間。

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