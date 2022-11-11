《經濟通通訊社１１日專訊》對「動態清零」戰略質疑聲浪增強之際，內地新增病例同比快

速上升，後續防疫政策是鬆是緊成為市場焦點。中央政治局常委會最新召開會議研究疫情防控，

再次強調「動態清零」的同時，部署進一步「優化防控工作」的二十條措施。

花旗集團首席中國經濟學家余向榮指出，和今年５月的政治局常委會相比，兩次會議召開的

背景相似，都是本土新增感染者數量正在快速增多、且對動態清零戰略的質疑升溫。但和５月「

堅決同一切歪曲、懷疑、否定我國防疫方針政策的言行作鬥爭」的措辭相比，本次會議看起來不

那麼意識形態化，更加務實，討論了實施動態清零的必要性和執行途徑。



＊廣州、重慶防疫應對，將透露全國政策導向＊



會議直接提到了疫苗、藥物，還強調了重點人群的疫苗接種，能看到中國重新開放前景的混

合訊號。當局不再那麼高調的意識形態化，更多關於防疫的務實討論，以及退出清零戰略的準備

工作的討論，都是好的方面。但現在就下結論說實質性變化即將到來，還為時尚早。

該行維持基本判斷，即冬季防疫優化調整、準備工作推進，明年３月全國兩會之後迎來實質

性的放鬆。

花旗認為，中央再三強調防疫不能簡單化、一刀切，下一個重點關注的是地方政府的應對。

由於地方防疫往往會過度，如果執行層面有所修正將是事實上的放鬆。鑑於此，廣州和重慶下一

步的應對，可能透露著全國政策的導向。此外，預計未來數月加強免疫會迅速推開。（ｗｌ）

