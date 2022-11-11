《經濟通通訊社１１日專訊》美國１０月ＣＰＩ按年升７﹒７％，低於預期的８％，前值

８﹒２％。通脹數據終於出現降溫，市場憧憬美聯儲將於下月放緩加息步伐，美股強勁反彈，道

指狂飆３﹒７％。中港股市同飆，恒指高開過千點，滬綜指一開市亦高開２﹒０９％，報

３０９９﹒６５點，距離三千一差半步，深綜指高開２﹒４６％，創業板指飆３﹒６５％，所有

行業板塊齊漲，有色、半導體、釀酒、醫藥等板塊領漲。

盡管外部加息環境有望趨緩，但中國內部經濟狀況仍令人憂慮，這表現在最新公布的信貸融

資數據上。人民銀行公布，１０月新增人民幣貸款６１５２億元（人民幣．下同），大幅低於預

期的８０００億元，創下２０１７年１２月以來的近５年新低；社會融資規模增量為９０７９億

元，比上年同期少７０９７億元，環比９月３﹒５３萬億元大幅減少７４％，亦遠低於預期的

１﹒６萬億元。

與此同時中國面臨新一波新型冠狀病毒疫情，全國新增確診及無症狀感染人數再次破萬，其

中本土１１５０宗，加上９３８５例本土無症狀感染者，當日合計新增本土陽性病例１０５３５

，較上日的８８２４例增約１９％。當日本土新增陽性病例中，廣東省以３００７宗繼續居首，

河南則躥升至３００５宗緊隨其後，其中近３０００宗在鄭州。

中基協養老金業務委員會日前召開會議，中證監相關負責人在會上對行業提出的養老金產品

納入範圍、投資對象、投顧服務、估值標準等意見建議進行了回應，並表示個人養老金帳戶和投

資的相關準備工作已就緒，個人養老金基金產品和銷售機構名錄將於近期發布。（ｅｙ）

