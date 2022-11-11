《經濟通通訊社１１日專訊》時隔逾半年，內地昨日新增本土新冠陽性再次破萬，其中本土

確診１１５０宗，加上９３８５宗本土無症狀感染者，當日合計新增本土陽性病例１０５３５宗

，較上日的８８２４宗增約１９％。廣東省以３００７宗繼續居首，河南則躥升至３００５宗緊

隨其後，其中近３０００宗在鄭州。外圍股市造好，Ａ股三大指數今早集體大幅高開，滬指開盤

漲２﹒０９％，距離三千一差半步，惟半日升幅受限，半日收升１﹒５１％，報３０８１﹒８５

點。深成指開盤漲２﹒８３％，半日升幅２﹒０７％。創業板指漲２﹒４９％。有色、半導體、

釀酒、醫藥等板塊領漲。中央政治局會議重申堅持動態清零，民航、旅遊股逆市造淡。

儘管外部加息環境有望趨緩，但中國內部經濟狀況仍令人憂慮，這表現在最新公布的信貸融

資數據上。人民銀行公布，１０月新增人民幣貸款６１５２億元（人民幣．下同），大幅低於預

期的８０００億元，創下２０１７年１２月以來的近５年新低；社會融資規模增量為９０７９億

元，比上年同期少７０９７億元，環比９月３﹒５３萬億元大幅減少７４％，亦遠低於預期的

１﹒６萬億元。

人民銀行今日進行１２０億元７天期逆回購，對沖今日３０億元逆回購到期，一改本周連續

４日的收水，淨投放９０億元。公開市場累計本周收水８００億元。兩市半日成交７００１億元

，較上日同時段成交大增３５﹒６％，外資轉為流入，陸股通錄得淨流入逾６６億元。



＊憧憬美聯儲加息步伐放慢，黃金概念股拉漲＊



美國通脹情況有所回落，市場憧憬美聯儲放慢加息，國際金價大漲，紐約１２月期金收市報

每盎長１７５３﹒７美元，升４０美元或２﹒３３％。黃金概念股拉漲，山東黃金

（滬：６００５４７）升８﹒９％，紫金礦業（滬：６０１８９９）漲近８％，赤峰黃金

（滬：６００９８８）升３﹒２％，中金黃金（滬：６００４８９）升３﹒８％。

幾日來走低的半導體板塊開盤強勢，唯捷創芯（滬：６８８１５３）飆升１１﹒３％，艾為

電子（滬：６８８７９８）升１０﹒７％，思特威（滬：６８８２１３）升９﹒６％，帝奧微

（滬：６８８３８１）升８﹒２％，聖邦股份（深：３００６６１）升６﹒７％，芯朋微

（滬：６８８５０８）升６﹒８％，玄科技（滬：６８８６０８）升９﹒２％。



＊旅遊板塊逆市大跌，國航Ａ挫逾半成＊



新冠再破１萬宗大關，中共中央政治局常委會議周四（１０日）再次強調，堅定不移貫徹「

動態清零」總方針，值得特別注意的是，這一高級別的會議還提到，研究部署進一步「優化防控

工作」的二十條措施，惟暫沒見詳細內容。民航、旅遊板塊走疲，中國國航

（滬：６０１１１１）跌５﹒５％，上海機場（滬：６００００９）跌４﹒９％，南方航空

（滬：６０００２９）跌２﹒８％，宋城演藝（深：３００１４４）跌２﹒２％，中國東航

（滬：６００１１５）跌２﹒１％。

蘋果供應商歌爾股份（深：００２２４１）早前宣布遭「大客戶」砍單，並預計影響年度收

入最多３３億元。與此同時，網上傳出歌爾大規模裁員，可能有上萬人失業。歌爾股份連續兩日

跌停後，周五早盤一度逼近跌停至１６﹒８１元人民幣，創逾兩年半新低，半日仍挫６﹒５％，

報１７﹒４３元。（ｃａ）

