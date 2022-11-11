《經濟通通訊社１１日專訊》內地新冠防疫措施重大調整，國務院宣布，取消入境航班熔斷

機制，入境人員在第一入境點完成隔離後，目的地不得重複隔離。陽性判定標準為核酸檢測Ｃｔ

值少於３５。「７天集中隔離＋３天居家健康監測」的措施調整為「５＋３」；風險區簡化為「

高、低」兩類，不再判定密接的密接。通知又要求加大「一刀切」、層層加碼問題整治力度，嚴

禁隨意封校停課、停工停產、未經批准阻斷交通、隨意採取「靜默」管理、隨意封控、長時間不

解封、隨意停診等行為，對造成嚴重後果的依法依規嚴肅追責。

受消息影響，市場情緒全面高漲，Ａ股、人民幣匯率和商品期貨紛紛大漲。Ａ股市場午後擴

大漲幅，滬綜指高開高走，午後一度飆近３％，一度站上３１００點，尾市升幅放緩，仍漲

１﹒６９％，收報３０８７﹒２９，按周升０﹒５４％。深成指升２﹒１２％，創業板指漲

２﹒０４％。旅遊、民航、酒店及餐飲板塊快速拉升，房地產板塊掀漲停潮，並帶動家居、建材

等產業鏈走高，不過，醫藥股午後大幅跳水。

在岸離岸人民幣雙雙大漲至逾一個月新高。外資結束連續四日淨流出，今日通過陸股通流入

１４６﹒６６億元（人民幣．下同），為９月９日以來的年內次高。兩市全日成交１２２３１億

元，按日大增４５﹒１％，是６月２９日以來最多。



＊放寬檢疫，旅遊民航股揚，檢測股急回吐＊



放寬檢疫大提振，旅遊、民航、酒店及餐飲板塊快速拉升。西安旅遊（深：０００６１０）

漲停，西安飲食（深：０００７２１）升６﹒５％，華僑城Ａ（深：００００６９）升６﹒１％

，中國中免（滬：６０１８８８）升３﹒７％，華夏航空（深：００２９２８）升４﹒５％，中

國東航（滬：６００１１５）升１﹒１％。

在優化防控工作的通知中，特別提出不得擴大核酸檢測範圍。預料核酸檢測必大減，部分新

冠檢測概念股逆市回吐，華大基因（深：３００６７６）跌０﹒９％，康希諾

（滬：６８８１８５）急跌１５﹒６％，東方生物（滬：６８８２９８）跌８﹒８％，安旭生物

（滬：６８８０７５）跌７﹒９％，魚躍醫療（深：００２２２３）跌７％，亞輝龍

（滬：６８８５７５）跌５﹒４％。



＊「第二支箭」加速落地，房地產板塊掀漲停潮＊



支持民營房企發債的「第二支箭」計劃加速落地。據報道，中債信用增進公司已將包括龍湖

集團（００９６０）、新城控股（滬：６０１１５５）和美的置業（０３９９０）在內的開發商

列為首批受益於該計劃的發行人。內房股急揚，萬科Ａ（深：０００００２）、新城控股

（滬：６０１１５５）齊齊漲停，沙河股份（深：００００１４）急升８﹒９％，深物業Ａ

（深：００００１１）升４﹒４％，中洲控股（深：００００４２）升５﹒７％。

陸股通淨流入，白酒股拉漲。伊力特（滬：６００１９７）飆９﹒４％，山西汾酒

（滬：６００８０９）升３﹒７％，貴州茅台（滬：６００５１９）走高３﹒６％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７８８﹒４４ ＋２﹒７９

上證綜合指數 ３０８７﹒２９ ＋１﹒６９ ５１３８﹒００

深證綜合指數 ２０１７﹒９６ ＋１﹒３１ ７０９３﹒００

上證Ｂ股指數 ２９１﹒４３ ＋０﹒６６ ２﹒１８

深證Ｂ股指數 １１２６﹒７１ ＋１﹒００ ０﹒７９

上證１８０指數 ８０３６﹒６７ ＋２﹒６３

上證３８０指數 ５７８１﹒４７ ＋１﹒２０

深證成份指數 １１１３９﹒７７ ＋２﹒１２

中小創新指數 ２３７８﹒０３ ＋０﹒０８

深圳創業板指數 ２４０５﹒３２ ＋２﹒０４

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