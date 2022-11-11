《經濟通通訊社１１日專訊》上證１８０指數半日升２％，報７９８７﹒２６點，上證

３８０指數半日升１﹒４４％，報５７９４﹒９１點。

半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４８３﹒３億元，用３６﹒７億元

或７﹒１％。

時隔逾半年，全國單日新增本土病例再度突破１萬宗，防疫政策在鬆與緊之間繼續博弈。總

書記習近平強調，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總

方針。國航（滬：６０１１１１）逆市瀉５﹒５％，東航（滬：６００１１５）吐２﹒１％，南

航（滬：６０００２９）跌２﹒８％。

美國通脹情況有所回落，市場憧憬美聯儲放慢加息，憧憬中國資本市場走資現象減弱，陸股

通半日淨流入Ａ股逾６６億元，白酒股拉漲。伊力特（滬：６００１９７）飆８﹒７％，山西汾

酒（滬：６００８０９）升２﹒７％，貴州茅台（滬：６００５１９）走高逾２％。

美國通脹情況有所回落，市場憧憬美聯儲放慢加息，國際金價大漲，紐約１２月期金收市報

每盎長１７５３﹒７美元，升４０美元或２﹒３３％。黃金概念股拉漲，山東黃金

（滬：６００５４７）升８﹒９％，紫金礦業（滬：６０１８９９）漲近８％，赤峰黃金

（滬：６００９８８）升３﹒２％，中金黃金（滬：６００４８９）升３﹒８％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

