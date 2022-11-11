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AH股新聞

11/11/2022 11:37

《滬股通》上證１８０半日升２％，上證３８０升１﹒４４％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》上證１８０指數半日升２％，報７９８７﹒２６點，上證
３８０指數半日升１﹒４４％，報５７９４﹒９１點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４８３﹒３億元，用３６﹒７億元
或７﹒１％。
　　時隔逾半年，全國單日新增本土病例再度突破１萬宗，防疫政策在鬆與緊之間繼續博弈。總
書記習近平強調，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總
方針。國航（滬：６０１１１１）逆市瀉５﹒５％，東航（滬：６００１１５）吐２﹒１％，南
航（滬：６０００２９）跌２﹒８％。
　　美國通脹情況有所回落，市場憧憬美聯儲放慢加息，憧憬中國資本市場走資現象減弱，陸股
通半日淨流入Ａ股逾６６億元，白酒股拉漲。伊力特（滬：６００１９７）飆８﹒７％，山西汾
酒（滬：６００８０９）升２﹒７％，貴州茅台（滬：６００５１９）走高逾２％。
　　美國通脹情況有所回落，市場憧憬美聯儲放慢加息，國際金價大漲，紐約１２月期金收市報
每盎長１７５３﹒７美元，升４０美元或２﹒３３％。黃金概念股拉漲，山東黃金
（滬：６００５４７）升８﹒９％，紫金礦業（滬：６０１８９９）漲近８％，赤峰黃金
（滬：６００９８８）升３﹒２％，中金黃金（滬：６００４８９）升３﹒８％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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