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AH股新聞

11/11/2022 15:16

《滬股通》上證１８０收升２﹒６３％，上證３８０升１﹒２％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》上證１８０指數今日收升２﹒６３％，報８０３６﹒６７點，
上證３８０指數收升１﹒２％，報５７８１﹒４７點。
　　國務院發布通知，公布放寬防疫新規，入境防疫措施由「７＋３」改為「５＋３」，同時，
取消入境航班熔斷機制等。消息刺激旅遊板塊午後快速拉升。中國中免（滬：６０１８８８）升
３﹒７％，中青旅（滬：６００１３８）升１﹒９％，曲江文旅（滬：６００７０６）升
０﹒８％，長白山（滬：６０３０９９）升逾２％。
　　美國通脹情況有所回落，市場憧憬美聯儲放慢加息，憧憬中國資本市場走資現象減弱，陸股
通全日淨流入Ａ股近１４７億元，白酒股拉漲。伊力特（滬：６００１９７）飆９﹒４％，山西
汾酒（滬：６００８０９）升３﹒７％，貴州茅台（滬：６００５１９）走高３﹒６％。
　　美國通脹情況有所回落，市場憧憬美聯儲放慢加息，國際金價大漲，紐約１２月期金收市報
每盎長１７５３﹒７美元，升４０美元或２﹒３３％。黃金概念股拉漲，山東黃金
（滬：６００５４７）升８﹒１％，紫金礦業（滬：６０１８９９）漲８﹒４％，赤峰黃金
（滬：６００９８８）升４﹒１％，中金黃金（滬：６００４８９）升２﹒６％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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