《經濟通通訊社１１日專訊》上證１８０指數今日收升２﹒６３％，報８０３６﹒６７點，

上證３８０指數收升１﹒２％，報５７８１﹒４７點。

國務院發布通知，公布放寬防疫新規，入境防疫措施由「７＋３」改為「５＋３」，同時，

取消入境航班熔斷機制等。消息刺激旅遊板塊午後快速拉升。中國中免（滬：６０１８８８）升

３﹒７％，中青旅（滬：６００１３８）升１﹒９％，曲江文旅（滬：６００７０６）升

０﹒８％，長白山（滬：６０３０９９）升逾２％。

美國通脹情況有所回落，市場憧憬美聯儲放慢加息，憧憬中國資本市場走資現象減弱，陸股

通全日淨流入Ａ股近１４７億元，白酒股拉漲。伊力特（滬：６００１９７）飆９﹒４％，山西

汾酒（滬：６００８０９）升３﹒７％，貴州茅台（滬：６００５１９）走高３﹒６％。

美國通脹情況有所回落，市場憧憬美聯儲放慢加息，國際金價大漲，紐約１２月期金收市報

每盎長１７５３﹒７美元，升４０美元或２﹒３３％。黃金概念股拉漲，山東黃金

（滬：６００５４７）升８﹒１％，紫金礦業（滬：６０１８９９）漲８﹒４％，赤峰黃金

（滬：６００９８８）升４﹒１％，中金黃金（滬：６００４８９）升２﹒６％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

