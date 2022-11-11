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AH股新聞

11/11/2022 11:37

《深股通》深成指半日升２﹒０７％，中小創新指升１﹒２３％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》深證成指半日升２﹒０７％，報１１１３４﹒０５點，深證中
小創新指數半日升１﹒２３％，報２４０５﹒３２點。
　　半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４８８﹒６６億元，用３１﹒３４
億元或逾６％。
　　美國通脹情況有所回落，市場憧憬美聯儲放慢加息，美匯急挫人民幣強彈，人民幣兌一美元
中間價今報７﹒１９０７，較上個交易日升５１５點子，創１０月３１日以來近兩周新高。地產
股今早領漲滬深，招商蛇口（深：００１９７９）升２﹒９％，萬科Ａ（深：０００００２）漲
４﹒５％。
　　時隔逾半年，全國單日新增本土病例再度突破１萬宗，防疫政策在鬆與緊之間繼續博弈。總
書記習近平強調，堅定不移貫徹「動態清零」總方針。旅遊股普遍造淡，眾信旅遊
（深：００２７０７）瀉逾６﹒２％，麗江股份（深：００２０３３）挫逾４％，西域旅遊
（深：３００８５９）跌３﹒２％。
　　新冠藥概念股全線揚，眾生藥業（深：００２３１７）漲停，新和成（深：００２００１）
升近１％，以岭藥業（深：００２６０３）升逾３％，凱萊英（深：００２８２１）、麗珠集團
（深：０００５１３）飆近６％，樂普醫療（深：３００００３）升１﹒５％，科倫藥業
（深：００２４２２）升２﹒４％，普洛藥業（深：０００７３９）升４﹒２％。
　　深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。
（ｊｔ）

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