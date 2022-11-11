《經濟通通訊社１１日專訊》深證成指今日收升２﹒１２％，報１１１３９﹒７７點，深證

中小創新指數收升０﹒０８％，報２３７８﹒０３點。

國務院發布通知，公布放寬防疫新規，入境防疫措施由「７＋３」改為「５＋３」，同時，

取消入境航班熔斷機制等。消息公布後，新冠藥概齊齊起舞，廣生堂（深：３００４３６）漲

５﹒４％，博濟醫藥（深：３００４０４）飆８﹒１％，亨迪藥業（深：３０１２１１）升

２﹒７％。

國務院發布通知，公布取消入境航班熔斷機制，並將登機前４８小時內２次核酸檢測陰性證

明調整為登機前４８小時內１次核酸檢測陰性證明。通知更特別提出，不得擴大核酸檢測範圍。

部分新冠檢測概念股逆市回吐，華大基因（深：３００６７６）跌０﹒９％，魚躍醫療

（深：００２２２３）吐逾７％。

美國通脹情況有所回落，市場憧憬美聯儲放慢加息，美匯急挫人民幣強彈，人民幣兌一美元

中間價今報７﹒１９０７，較上個交易日升５１５點子，創１０月３１日以來近兩周新高。地產

股領漲滬深，招商蛇口（深：００１９７９）升６﹒３％，萬科Ａ（深：０００００２）漲停。

深股通可投資於市值６０億元人民幣及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

