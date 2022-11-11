《經濟通通訊社１１日專訊》內地蘋果耳機供應鏈商歌爾股份（深：００２２４１）早前宣

布遭「大客戶」砍單，並預計影響年度收入最多３３億元（人民幣．下同）。與此同時，網上傳

出歌爾大規模裁員，可能有上萬人失業。

１１月７日，網上流出多個影片顯示，「果鏈」廠商之一的濰坊歌爾出現大規模離職潮，歌

爾生活廣場不斷有離職員工聚集等車離廠。廠內有廣播通知，辦理離職的員工上交員工卡和工作

服後，當天就可以馬上離開。

早前，內媒引述市場研調機構Ｃｏｕｎｔｅｒｐｏｉｎｔ分析師透露，「很多歌爾被裁的員

工直接拉到昆山立訊繼續做」。情況亦得到一位歌爾被裁員工的證實，她表示被歌爾裁員之後，

可以由中介安排選擇轉廠去昆山立訊以及泰州藍思（深：３００４３３）。由於立訊精密是

Ａｉｒｐｏｄｓ一供，因此歌爾股份流失的訂單大概率落入立訊精密（深：００２４７５）手中

。

市場憂慮歌爾會被「踢出果鏈」，觸發其股價連續兩日跌停，今早開盤再度逼近跌停價

１６﹒７９元，目前跌幅收窄至６﹒３％，報１７﹒４７元，續創逾兩年半新低。（ｊｔ）

