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AH股新聞

11/11/2022 10:27

《Ａ股焦點》中芯Ａ升幅收窄至１％，第三季純利４﹒７億低預期

　　《經濟通通訊社１１日專訊》中芯國際（００９８１）（滬：６８８９８１）公布，截至９
月３０日止第三季純利約４﹒７１億元（美元．下同），低於市場預期的４﹒８９７億元，同比
升４６﹒５％，環比跌８﹒５％，每股盈利６美分。第三季收入約１９﹒０７億元，低於市場預
期的１９﹒３億元，比第二季度升０﹒２％，同比增長３４﹒７％；毛利約７﹒４２億元，同比
升５８﹒６％，環比跌１﹒１％；毛利率環比降０﹒５個百分點，至３８﹒９％。
　　中芯國際稱，四季度受手機、消費領域需求疲弱，疊加部分客戶需要緩衝時間解讀美國出口
管制新規而帶來的影響，營業收入預計環比下降１３％到１５％。毛利率介於３０％至３２％的
範圍內。根據前三季度業績和四季度指引中值，該集團全年收入預計７３億元左右，同比增長約
３４％，毛利率預計在３８％左右。全年資本支出計劃從５０億美元上調為６６億美元。
　　中芯國際聯合首席執行官趙海軍在第三季度業績說明會上表示，今年公司人才儲備和發展非
常好，離職率大幅降低，進入歷史最好水平。今年員工規模已經超過２萬人。
　　盈利不達預期，中芯Ａ股今早仍高開逾２％，惟升勢逐步減弱，目前升１﹒５％報
４０﹒９２元人民幣；Ｈ股升０﹒７％，報１６﹒８港元。（ｊｔ）

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