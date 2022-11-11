《經濟通通訊社１１日專訊》國務院公布進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好
防控工作的通知，取消入境航班熔斷機制，並將登機前４８小時內２次核酸檢測陰性證明調整為
登機前４８小時內１次核酸檢測陰性證明。對密切接觸者，將「７天集中隔離＋３天居家健康監
測」管理措施調整為「５天集中隔離＋３天居家隔離」。
《通知》提到，及時準確判定密切接觸者，不再判定密接的密接。此外，明確入境人員陽性
判定標準為核酸檢測Ｃｔ值＜３５，對解除集中隔離時核酸檢測Ｃｔ值３５－４０的人員進行風
險評估，如為既往感染，居家隔離期間「三天兩檢」、賦碼管理、不得外出。
消息刺激滬深旅遊、民航板塊午後快速拉升。旅遊股方面，華僑城Ａ（深：００００６９）
抽升５﹒７％，中國中免（滬：６０１８８８）漲４﹒２％，中青旅（滬：６００１３８）升
２﹒８％，天目湖（滬：６０３１３６）升２﹒６％，雲南旅遊（深：００２０５９）升
２﹒４％，麗江股份（深：００２０３３）升２﹒１％，黃山旅遊（滬：６０００５４）升
１﹒６％，嶺南控股（深：０００５２４）升０﹒９％，宋城演藝（深：３００１４４）、眾信
旅遊（深：００２７０７）等跟升。
民航股方面，華夏航空（深：００２９２８）飆７﹒３％，南方航空（滬：６０００２９）
升１﹒９％，中國東航（滬：６００１１５）升１﹒３％，吉祥航空（滬：６０３８８５）升
０﹒９％，中國國航（滬：６０１１１１）升０﹒６％。（ｊｔ）
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