《經濟通通訊社１１日專訊》國務院公布進一步優化新冠肺炎疫情防控措施，科學精準做好

防控工作的通知，取消入境航班熔斷機制，並將登機前４８小時內２次核酸檢測陰性證明調整為

登機前４８小時內１次核酸檢測陰性證明。對密切接觸者，將「７天集中隔離＋３天居家健康監

測」管理措施調整為「５天集中隔離＋３天居家隔離」。

《通知》提到，及時準確判定密切接觸者，不再判定密接的密接。此外，明確入境人員陽性

判定標準為核酸檢測Ｃｔ值＜３５，對解除集中隔離時核酸檢測Ｃｔ值３５－４０的人員進行風

險評估，如為既往感染，居家隔離期間「三天兩檢」、賦碼管理、不得外出。

消息刺激滬深旅遊、民航板塊午後快速拉升。旅遊股方面，華僑城Ａ（深：００００６９）

抽升５﹒７％，中國中免（滬：６０１８８８）漲４﹒２％，中青旅（滬：６００１３８）升

２﹒８％，天目湖（滬：６０３１３６）升２﹒６％，雲南旅遊（深：００２０５９）升

２﹒４％，麗江股份（深：００２０３３）升２﹒１％，黃山旅遊（滬：６０００５４）升

１﹒６％，嶺南控股（深：０００５２４）升０﹒９％，宋城演藝（深：３００１４４）、眾信

旅遊（深：００２７０７）等跟升。

民航股方面，華夏航空（深：００２９２８）飆７﹒３％，南方航空（滬：６０００２９）

升１﹒９％，中國東航（滬：６００１１５）升１﹒３％，吉祥航空（滬：６０３８８５）升

０﹒９％，中國國航（滬：６０１１１１）升０﹒６％。（ｊｔ）



