《經濟通通訊社１１日專訊》國務院發布通知，公布放寬防疫新規，入境防疫措施由「７＋

３」改為「５＋３」，將風險區由「高、中、低」三類調整為「高、低」兩類，最大限度減少管

控人員。同時，取消入境航班熔斷機制，並將登機前４８小時內２次核酸檢測陰性證明調整為登

機前４８小時內１次核酸檢測陰性證明。

通知更特別提出，不得擴大核酸檢測範圍。一般不按行政區域開展全員核酸檢測，只在感染

來源和傳播鏈條不清、社區傳播時間較長等疫情底數不清時開展。制定規範核酸檢測的具體實施

辦法，重申和細化有關要求，糾正「一天兩檢」、「一天三檢」等不科學做法。

放寬檢疫，核酸檢測必大減，部分新冠檢測概念股逆市回吐，華大基因

（深：３００６７６）跌０﹒８％，康希諾（滬：６８８１８５）大跌１０﹒５％，魚躍醫療

（深：００２２２３）吐７﹒３％，安旭生物（滬：６８８０７５）挫６％，東方生物

（滬：６８８２９８）跌５﹒７％，亞輝龍（滬：６８８５７５）跌２﹒４％，北化股份

（深：００２２４６）、明德生物（深：００２９３２）、萬孚生物（深：３００４８２）、達

安基因（深：００２０３０）跟跌逾１％。（ｃａ）

