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AH股新聞

11/11/2022 10:10

《Ａ股焦點》民航、旅遊股逆市造淡，政治局會議重申堅持動態清零

　　《經濟通通訊社１１日專訊》時隔逾半年，全國單日新增本土病例再度突破１萬宗，防疫政
策在鬆與緊之間繼續博弈。中央政治局常務委員會昨日（１０日）召開會議，總書記習近平強調
，堅定不移落實「外防輸入、內防反彈」總策略，堅定不移貫徹「動態清零」總方針。不過，也
要反對和克服形式主義、官僚主義，糾正「層層加碼」、「一刀切」等做法。要堅持科學精準防
控，在隔離轉運、核酸檢測、人員流動、醫療服務、疫苗接種、服務保障企業和校園等疫情防控
、滯留人員疏解等方面採取更為精準的舉措。
　　會議罕有提及，要大力推進疫苗、藥物研發，提高疫苗、藥物有效性和針對性。外界猜測中
國或快將通過構建群體免疫屏障，轉向走與病毒共存的路線。不過會議仍重申堅定不移貫徹「動
態清零」總方針，令Ａ場航空和旅遊板塊洩氣。
　
＊外電調查：中國最快明年底走出疫情＊
　
　　國航（滬：６０１１１１）逆市瀉４﹒５％，東航（滬：６００１１５）吐２﹒１％，南航
（滬：６０００２９）、春秋航空（滬：６０１０２１）、吉祥航空（滬：６０３８８５）、華
夏航空（深：００２９２８）走低１﹒１－１﹒８％。
　　旅遊股普遍造淡，眾信旅遊（深：００２７０７）、曲江文旅（滬：６００７０６）、天目
湖（滬：６０３１３６）、麗江股份（深：００２０３３）瀉逾３％，西域旅遊
（深：３００８５９）跌２﹒４％，九華旅遊（滬：６０３１９９）、張家界
（深：０００４３０）等亦低水逾１％。
　　內地昨日新增本土新冠陽性再次破萬，當日合計新增本土陽性病例１０５３５宗，較上日增
約１９％。廣東省以３００７宗繼續居首，河南則躥升至３００５宗緊隨其後，其中近３０００
宗在鄭州。據《彭博》引述一項對經濟學家的調查顯示，中國可能要到明年底才能走出新冠疫情
，最快４月才重新開始開放，恢復正常的速度慢可能會打擊投資者對經濟快速復甦的希望。
（ｗｌ）

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