《經濟通通訊社１１日專訊》內地發展商接連爆發流動性危機如骨牌般倒下，進入絕地求生

模式，自去年下半年起集體缺席土拍市場，對地方財政造成嚴重挑戰，有外媒根據官方數據測算

，中國各級政府首三季財政赤字超過７萬億元人民幣。內地官媒發表評論文章，稱中國財政全面

重構的時期已經到來，財政體制亟需改革。

《證券時報》評論文章引述上海財經大學校長劉元春的意見指，土地財政對財政的支撐作用

已經減弱，短期內，財政收支需要開源節流，確保財政支出強度，繼續加力穩增長；中長期來看

，中國財政全面重構的時期已經到來，財政體制亟需改革，中央和地方財政的關係需要全面梳理

，稅制結構必須進行優化，轉移支付的領域、方式也需要重構。

劉元春認為，中國目前在城鎮化過程中利用土地二元體系所產生的剪刀差紅利已經耗盡，土

地、房地產所產生的輸血功能由於新時期的到來，對地方財政的支撐作用已經削弱。

文章引述中國人民大學財政金融學院教授呂冰洋指，推進財政體制改革，要轉變政府職能，

理順政府與市場、政府與社會的關係，在教育、醫療等領域擴大社會投資的渠道，激發社會活力

的同時，也可減輕政府支出壓力；另一方面是要合理劃分各級政府職能，根據政府職能定位確定

政府事權與支出責任劃分；另外，在地方稅的設置上，要調動地方積極性，保持地方財政收入穩

定。（ｅｙ）

