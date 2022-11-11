《經濟通通訊社１１日專訊》剛在中期選舉成功連任的美國共和黨籍參議員盧比奧及眾議員

加拉格爾在《華盛頓郵報》撰文，宣布將推動立法，禁止所有受中國政府控制的社交媒體公司在

美國運營，包括字節跳動旗下熱門社交應用程式ＴｉｋＴｏｋ。文章直指ＴｉｋＴｏｋ是一個潛

在的間諜軟件，為中國共產黨提供了監控全球超過１０億用戶的獨特能力，其中包括近三分之二

的美國青少年，美國必須及時禁止這一潛在的間諜軟件繼續運營，以免其繼續危害美國的國家安

全。

美國前總統特朗普的其任期快結束之際，宣布禁止ＴｉｋＴｏｋ和微信在美國繼續經營，但

由於該項行政命令面臨大量法律爭議，所以未曾實際執行，直至現屆總統拜登上任後才宣布取消

有關決定，改由美國商務部對這些社交媒體進行安全審查。

ＴｉｋＴｏｋ曾向美國國會表示不會與中國政府分享信息，但該公司今年曾被揭發，位於中

國的工程人員能夠通過後門訪問美國ＴｉｋＴｏｋ用戶的數據，引發該國政界對ＴｉｋＴｏｋ危

害國家安全的擔憂，包括部分民主黨議員。



＊共和黨勢奪眾議院，成推動法案最大砝碼＊



美國共和黨有望在下屆國會眾議院中佔據多數席位，加上新一屆美國國會將關注數據安全等

議題，讓這項法案有獲得通過的機會。不過有行業專家評論指，美國以國家安全因素封殺

ＴｉｋＴｏｋ的可能性不高，除非有確切證據表明中國政府和字節跳動存在直接關係，他認為國

會更有可能出台隱私保護方案或兒童保護方案，藉此制約ＴｉｋＴｏｋ。（ｅｙ）（ｚｚ）

