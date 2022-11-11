《經濟通通訊社１１日專訊》對「動態清零」戰略質疑聲浪增強之際，內地新增病例同比快

速上升，後續防疫政策是鬆是緊成為市場焦點。中共政治局常委會最新召開會議研究疫情防控，

再次強調「動態清零」的同時，部署進一步「優化防控工作」的二十條措施。野村證券首席中國

經濟學家陸挺表示，最新政治局會議認為「防控形勢仍然嚴峻」，因此明年３月之前重新開放的

概率很低。明年３月將迎來政府換屆，塵埃落定之後可能會重新開放。

陸挺指出，雖然本次會議的一些訊息令人鼓舞，但並沒有提供開放的明確時間表。「大力推

進疫苗、藥物研發」或可視為開放準備工作的組成部分，但野村認為調整關於奧密克戎的宣傳（

從高死亡率到低死亡率）是首要任務，尚未看到這方面的動作。因此，他擔心近期任何優化調整

的努力，都可能被地方官員持續加碼防控所抵消，因為地方依然將防疫視為一個重要的業績考核

指標。

報告強調，儘管市場可能期待２０２３年會最終開放，但也應認識到這個過程將會緩慢、痛

苦且坎坷，被壓制的需求釋放可能不是很強勁，疫情後時代的需求模式或許弱於疫情前時代。

（ｗｌ）

