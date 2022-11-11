《經濟通通訊社１１日專訊》支持民營房企發債的「第二支箭」計劃加速落地。據外電報道

，中債信用增進公司已將包括龍湖集團（００９６０）、新城控股（滬：６０１１５５）和美的

置業（０３９９０）在內的開發商列為首批受益於該計劃的發行人。同時，同意為龍湖集團、新

城控股、美的置業分別提供２００億元（人民幣．下同）、１５０億元和５０億元的配額。另據

知情人士透露，美的置業最終額度有望高於上述提及的數額。

中國銀行間市場交易商協會１０日公布，龍湖集團２００億元儲架式註冊發行已獲受理，中

債增進公司同步受理企業增信業務意向。對於民營房企開展儲架式註冊發行，內媒《澎湃新聞》

引述接近碧桂園（０２００７）的人士透露，碧桂園正在申請中。



＊旭輝總裁稱「第三支也箭在弦上」，微信現已刪除＊



值得一提的是，隨著「第二支箭」的進一步落實，「第三支箭－－民營企業股權融資支持工

具」亦值得期待。旭輝控股集團（００８８４）總裁林峰在其朋友圈轉載《民營房企救援的「第

二支箭」》並配文「第三支也箭在弦上」，不過，該條微信已刪除。

「三支箭」理論源自日本「戰國第一智將」毛利元的故事，意思是要團結一致，才能渡過難關

。在中國，人民銀行通過「三支箭」的政策組合，協助民企融資。第一支箭是增加民企的信貸，

特別是小微企業的信貸；第二支箭是設立民企債券融資支持工具，以支持民企發債；第三支箭則

是研究設立民企股權融資支持工具。（ｗｌ）

