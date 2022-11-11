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AH股新聞

11/11/2022 16:35

《Ａ股動向》保利發展獲准註冊５０億元中票及５０億元超短融資券

　　《經濟通通訊社１１日專訊》保利發展（滬：６０００４８）收市後發布公告稱，公司近日
收到中國銀行間市場交易商協會出具的四份《接受註冊通知書》，同意接受公司中期票據、短期
融資券註冊，註冊額度自各《接受註冊通知書》落款之日起２年內有效。其中，中期票據獲准發
行５０億元（人民幣．下同），短期融資券５０億元。
　　保利發展午後漲停，並維持至收市，收報１５﹒８３元。（ｗｌ）

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