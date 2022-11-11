《經濟通通訊社１１日專訊》據外電引述美國聯邦海關官員和業內消息人士稱，自６月以來

，出於對強制勞動的擔憂，根據一項禁止從中國新疆地區進口太陽能產品的新法律，已有

１０００多批價值數億美元的太陽能組件積壓在美國港口。在北京，外交部發言人趙立堅回應表

示，事實早已證明，所謂新疆存在「強迫勞動」是少數反華分子炮製的世紀謊言，美方以謊言為

依據，制定並實施涉疆惡法，嚴重干擾中美正常光伏產品貿易，違背市場規律和國際經貿規則，

損害全球光伏產業鏈供應鏈穩定和全球應對氣候變化努力，最終也必將損害自身利益。

趙立堅指出，美方應該立即停止對中國光伏企業的無理打壓，盡快放行有關被扣太陽能組件

。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。

據外電早前引述美國海關和邊境保護局表示，從６月２１日維吾爾族強制勞動保護法案生效

到１０月２５日，該局已扣押了１０５３批太陽能設備，且這些貨物尚未被放行。當局以保護商

業機密的聯邦法律為由，不願透露被扣押產品的製造商，也不願證實這些太陽能設備的數量細節

。惟據消息人士透露，扣押的產品主要來自隆基綠能（滬：６０１０１２）、天合光能

（滬：６８８５９９）和晶科能源（滬：６８８２２３）。（ｗｌ）

