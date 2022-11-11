《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，１０月末，廣義貨幣（Ｍ２）餘額

２６１﹒２９萬億元（人民幣．下同），同比增長１１﹒８％，略低市場預期的１２％，增速比

上月末低０﹒３個百分點，比上年同期高３﹒１個百分點；狹義貨幣（Ｍ１）餘額６６﹒２１萬

億元，同比增長５﹒８％，增速比上月末低０﹒６個百分點，比上年同期高３個百分點；流通中

貨幣（Ｍ０）餘額９﹒８４萬億元，同比增長１４﹒３％。



＊外幣存款連跌４個月，外幣貸款創近３年低＊



１０月末，外幣存款餘額８６４１億美元，按月減少２０８億美元，連跌４個月，創

２０２０年９月以來新低。

１０月份外幣存款減少２０７億美元，同比多減４１７億美元。

外幣貸款餘額跌至７８９５億美元，按月減少２６４億美元，連跌８個月，創２０１９年

１２月以來新低。

分析指，金融機構的外幣存款主要來自企業及個人的外幣存款，本幣貶值預期較強時，外幣

存貸款規模都會下降，企業可能用存款提前償還貸款，避免貸款成本持續上升，因為隨著美元利

率持續上升，還款時需要更多人民幣。



＊１０月住戶人民幣存款減少５１０３億，財政存款增１﹒１萬億＊



１０月末人民幣存款餘額２５４﹒８２萬億元，同比增長１０﹒８％，增速比上月末低

０﹒５個百分點，比上年同期高１﹒７個百分點。

１０月份人民幣存款減少１８４４億元，同比多減９４９３億元。其中，住戶存款減少

５１０３億元，非金融企業存款減少１﹒１７萬億元，財政性存款增加１﹒１４萬億元，非銀行

業金融機構存款增加２０４８億元。（ｃｔ）



