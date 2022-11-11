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AH股新聞

11/11/2022 08:10

【聚焦數據】１０月末社融規模存量３４１萬億，同比增１０﹒３％

　　《經濟通通訊社１１日專訊》人民銀行公布，１０月末社會融資規模存量為３４１﹒４２萬
億元（人民幣．下同），同比增長１０﹒３％。
　　其中，對實體經濟發放的人民幣貸款餘額為２０９﹒８４萬億元，同比增長１０﹒９％；對
實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額為２﹒１３萬億元，同比下降７﹒７％；委托貸款餘額
為１１﹒２６萬億元，同比增長３﹒２％；信託貸款餘額為３﹒８６萬億元，同比下降
２３﹒３％；未貼現的銀行承兌匯票餘額為２﹒７萬億元，同比下降１５﹒５％；企業債券餘額
為３１﹒６５萬億元，同比增長７﹒８％；政府債券餘額為５９﹒２５萬億元，同比增長１６％
；非金融企業境內股票餘額為１０﹒４１萬億元，同比增長１３﹒９％。
　　從結構看，１０月末對實體經濟發放的人民幣貸款餘額佔同期社會融資規模存量的
６１﹒５％，同比高０﹒４個百分點；對實體經濟發放的外幣貸款折合人民幣餘額佔比０﹒６％
，同比低０﹒１個百分點；委托貸款餘額佔比３﹒３％，同比低０﹒２個百分點；信托貸款餘額
佔比１﹒１％，同比低０﹒５個百分點；未貼現的銀行承兌匯票餘額佔比０﹒８％，同比低
０﹒２個百分點；企業債券餘額佔比９﹒３％，同比低０﹒２個百分點；政府債券餘額佔比
１７﹒４％，同比高０﹒９個百分點；非金融企業境內股票餘額佔比３﹒１％，同比高０﹒１個
百分點。（ｄｗ）

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