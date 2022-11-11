【ＦＯＣＵＳ】西方通脹，東方通縮？美國ＣＰＩ自２月以來首次回落至「８」字頭以下，

華爾街義無反顧再押注「ＦＥＤ Ｐｉｖｏｔ（聯儲轉向）」，美股一飛衝天。太平洋另端，中

國繼ＰＰＩ錄大流行以來首次轉負後，新增信貸縮水至近５年新低，需求疲不能興。



＊核心商品價跌，惟服務業仍高燒不退＊



ＦＯＭＣ下月加息７５點還是５０點？謎底提前板上釘釘。儘管聯儲最關注的核心ＣＰＩ，

１０月按年漲幅仍企過去４０年來第三高（６﹒３％），但環比升幅顯著放緩（０﹒３％ ＶＳ

９月０﹒６％），且整體ＣＰＩ連續四個月回落至１月以來最低（７﹒７％），幾可確定通脹

雲霄飛車已漸踩剎車。

何為功臣？主推多項核心商品價格按月下跌，包括二手車（－２﹒４％）、玩具（－

１﹒２％）、服裝（－０﹒７％）、家用電器（－０﹒５％）；服務價格方面，醫療保險、汽車

租賃、機票同降溫，按月分別跌４％、０﹒５％、１﹒１％。

不過，壞消息是，整體服務業通脹仍高燒未退，證據有二：一，住房指數繼續攀升，按月漲

０﹒８％為１９９０年８月以來最大；二，在外就餐價格漲勢不減（按月升０﹒９％），或反映

勞動力市場持續緊張，餐廳僱主增加工資以招聘和挽留員工，同樣的情形並發生在酒店業（按月

升５﹒６％）。



＊住戶貸款縮水，ＰＰＩ、ＣＰＩ剪刀差續擴＊



換言之，美國服務通脹和商品通脹，一個頑固不去，一個漸趨冷卻，此消彼長或令整體

ＣＰＩ相當長時間仍顯著高於聯儲２％的目標，如鮑公上周所言，聯儲顯然「還有一些路要走

（ｓｔｉｌｌ ｈａｖｅ ｓｏｍｅ ｗａｙｓ ｔｏ ｇｏ）」。

面對徘徊在歷史高位的通脹，儘管平均信用卡利率升至１９﹒２％，美國消費者９月再舉貸

２５０億美元，消費者信貸未償餘額企上４﹒７萬億美元大關。與之形成鮮明對比的是，中國

１０月住戶貸款減少１８０億元人幣，為４月上海封控以來再現，其中反映房貸需求的中長期貸

款僅增３３２億元，為有記錄以來第三低。

內地居民加槓桿幾乎停滯，折射民間需求持續疲弱。在此背景下，去年１０月高見１２％歷

史新高的ＰＰＩ、ＣＰＩ剪刀差，已連續三個月陷負值，１０月報－３﹒４％。中國經濟是否響

起通縮警號？隨著一年一度「雙１１」今日正式開鑼，過去１３年屢刷新高的交易額，會否首現

下滑料提供更多線索。

