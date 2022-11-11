《經濟通通訊社１１日專訊》中國疾控中心研究員王麗萍指出，根據新冠疫情形勢變化和病

毒變異特點，不斷優化完善防控政策，不是放鬆疫情防控，而是體現更加科學精準，做到既防住

疫情，又盡可能減少對經濟社會發展和民生的影響。

最新一輪新冠肺炎疫情正在內地快速蔓延升級，單日新增本土陽性逾８８００宗，多個大城

市病例數快速增長，尤其是廣州市因病例新增路徑和上海３月疫情有相似之處，最近五日累計新

增感染者已經破萬。

國家衛健委在官網刊登專家談如何貫徹進一步優化防控工作要求時引述王麗萍表示，當前，

奧密克戎變異株已成為優勢流行株，與既往的變異株相比，傳播速度更快、隱匿性更強、防控難

度更大，需要更加科學精準做好隔離轉運、核酸檢測等工作，做好重點人群疫苗接種工作。

王麗萍稱，基於中國人口規模巨大、脆弱人群數量多、醫療資源總量不足且分布不平衡等特

點，每一次調整都是十分審慎的。她並透露，每一項措施的優化，都經過了反覆研判、科學論證

，重大措施的調整還先在部分地方開展試點研究，確保積極穩妥、風險可控。

新一屆中共中央政治局常委會議周四再次強調，堅定不移貫徹「動態清零」總方針，值得特

別注意的是，會議還提到研究部署進一步「優化防控工作」的２０條措施，具體措施的細節尚未

公布。（ｃａ）

