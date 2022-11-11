《經濟通通訊社１１日專訊》中國人民保險（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布，今
年首１０個月原保險保費收入約５３４３﹒２１億元（人民幣．下同），同比增長約９﹒３４％
。
該集團指，中國人民財產保險（０２３２８）、中國人民人壽保險及中國人民健康保險所獲
得的原保險保費收入分別為４１０１﹒５６億元、８６０億元及３８１﹒５７億元，同比增長
１０％、２﹒６％和１９％。（ｗｈ）
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11/11/2022 07:53
《國企紅籌》中國人民保險（１３３９）１０個月保費收入升逾９％
《經濟通通訊社１１日專訊》中國人民保險（０１３３９）（滬：６０１３１９）公布，今
年首１０個月原保險保費收入約５３４３﹒２１億元（人民幣．下同），同比增長約９﹒３４％
。
該集團指，中國人民財產保險（０２３２８）、中國人民人壽保險及中國人民健康保險所獲
得的原保險保費收入分別為４１０１﹒５６億元、８６０億元及３８１﹒５７億元，同比增長
１０％、２﹒６％和１９％。（ｗｈ）
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