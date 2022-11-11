《經濟通通訊社１１日專訊》昨日（１０日）恒指低開２２０點，報１６１３８點。最高跌
２２０點報１６１３８點，最低跌４１３點報１５９４５點。恒指收報１６０８１點，跌２７７
點或１﹒７％。
北水全日淨流入４０﹒３１億元，上日淨流出６﹒９４億元。北水淨買入最多的個股依次是
盈富基金（０２８００）、美團（０３６９０）、建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次
是理想汽車（０２０１５）。
主板成交９２１﹒０９億元減少１７﹒２％。其中港股通成交２６１﹒４億元，佔總成交
２８﹒４％。
盈富基金跌１﹒５８％報１６﹒２元，北水淨買入３﹒９億元；美團跌１﹒６６％報
１４１﹒９元，北水淨買入３﹒２億元；建設銀行跌１﹒３５％報４﹒３９元，北水淨買入
３﹒２億元。
理想汽車跌６﹒８８％報６４﹒２５元，北水淨賣出１４００萬元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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盈富基金 （０２８００） ３﹒９４
美團 （０３６９０） ３﹒２３
建設銀行 （００９３９） ３﹒１８
港龍中國地產 （０６９６８） １﹒４５
小鵬汽車 （０９８６８） １﹒２９
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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理想汽車 （０２０１５） －０﹒１４
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