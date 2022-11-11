《經濟通通訊社１１日專訊》昨日（１０日）恒指低開２２０點，報１６１３８點。最高跌

２２０點報１６１３８點，最低跌４１３點報１５９４５點。恒指收報１６０８１點，跌２７７

點或１﹒７％。

北水全日淨流入４０﹒３１億元，上日淨流出６﹒９４億元。北水淨買入最多的個股依次是

盈富基金（０２８００）、美團（０３６９０）、建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次

是理想汽車（０２０１５）。

主板成交９２１﹒０９億元減少１７﹒２％。其中港股通成交２６１﹒４億元，佔總成交

２８﹒４％。

盈富基金跌１﹒５８％報１６﹒２元，北水淨買入３﹒９億元；美團跌１﹒６６％報

１４１﹒９元，北水淨買入３﹒２億元；建設銀行跌１﹒３５％報４﹒３９元，北水淨買入

３﹒２億元。

理想汽車跌６﹒８８％報６４﹒２５元，北水淨賣出１４００萬元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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盈富基金 （０２８００） ３﹒９４

美團 （０３６９０） ３﹒２３

建設銀行 （００９３９） ３﹒１８

港龍中國地產 （０６９６８） １﹒４５

小鵬汽車 （０９８６８） １﹒２９

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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理想汽車 （０２０１５） －０﹒１４

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