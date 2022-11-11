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AH股新聞

11/11/2022 07:52

【北水炒Ｄ乜】淨流入４０﹒３１億元，買盈富沽理想

　　《經濟通通訊社１１日專訊》昨日（１０日）恒指低開２２０點，報１６１３８點。最高跌
２２０點報１６１３８點，最低跌４１３點報１５９４５點。恒指收報１６０８１點，跌２７７
點或１﹒７％。
　　北水全日淨流入４０﹒３１億元，上日淨流出６﹒９４億元。北水淨買入最多的個股依次是
盈富基金（０２８００）、美團（０３６９０）、建設銀行（００９３９）；淨賣出最多的依次
是理想汽車（０２０１５）。
　　主板成交９２１﹒０９億元減少１７﹒２％。其中港股通成交２６１﹒４億元，佔總成交
２８﹒４％。
　　盈富基金跌１﹒５８％報１６﹒２元，北水淨買入３﹒９億元；美團跌１﹒６６％報
１４１﹒９元，北水淨買入３﹒２億元；建設銀行跌１﹒３５％報４﹒３９元，北水淨買入
３﹒２億元。
　　理想汽車跌６﹒８８％報６４﹒２５元，北水淨賣出１４００萬元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　盈富基金　　　（０２８００）　　　　　　３﹒９４
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　３﹒２３
　　建設銀行　　　（００９３９）　　　　　　３﹒１８
　　港龍中國地產　（０６９６８）　　　　　　１﹒４５
　　小鵬汽車　　　（０９８６８）　　　　　　１﹒２９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　理想汽車　（０２０１５）　　　　　－０﹒１４
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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