《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》北交所日前發布《北京證券交易所融資融

券交易細則》，根據市場情況調整標的股票的選擇標準和名單，並向市場公布。北交所新聞發言

人表示，北交所融資融券業務總體上比照滬深市場成熟模式構建，同時根據北交所市場特點，在

轉板股票融資融券業務銜接方面作出適應性安排。

北交所新聞發言人表示，融資融券是證券市場重要的基礎性制度，也是國際證券市場中較為

成熟的交易方式。投資者可以在預測證券價格將要上漲時融券做多來放大收益，或在預測證券價

格將要下跌時融券做空獲取收益，還可以通過融券交易對衝持倉風險。交易所引入融資融券交易

，有利於吸引增量資金，改變「單邊市」狀況，促進市場雙向價格發現，進一步改善市場流動性

和定價效率。

考慮到投資者交易習慣，北交所融資融券業務總體上比照滬深市場成熟模式構建，包括券商

資格管理、投資者准入、賬戶體系、交易方式、可充抵保證金證券範圍及折算率、權益處理、信

息披露等方面均與滬深市場兩融業務保持一致。同時，根據北交所市場特點在轉板股票融資融券

業務銜接方面作出適應性安排。

一是《融資融券細則》明確了標的股票轉板的將被調整出標的股票範圍。二是《融資融券指

南》在會員交易業務管理中明確轉板證券的融券合約應及時了結；可充抵保證金證券轉板的，北

交所自停牌之日起將其調整出可充抵保證金證券範圍。

另外，北交所將持續評估融資融券制度實踐效果，根據業務實施情況和市場發展需要，適時

推出轉融通制度。

發言人並表示，本次融資融券業務規則發布後，北交所將積極組織各市場參與者盡快完成技

術改造、組織證券公司根據規則要求完成內部制度準備、融資融券交易權限申請、為客戶信用證

券賬戶開通本所交易權限等工作。待各項準備工作全面就緒後，將另行公布標的股票名單和可充

抵保證金證券名單，正式啟動融資融券交易。

