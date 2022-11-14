《經濟通通訊社１４日專訊》今日恒指高開６７３點，報１７９９９點。最高升６８５點報
１８０１１點，最低升１９３點報１７５１８點。恒指收報１７６１９點，升２９４點或
１﹒７％。
北水全日淨流出４０﹒９５億元，增加２７６﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控
股（００７００）、香港交易所（００３８８）、龍湖集團（００９６０）；淨賣出最多的依次
是美團（０３６９０）、碧桂園服務（０６０９８）、李寧（０２３３１）。
主板成交２０４９﹒０８億元增加１２﹒２％。其中港股通成交７１１﹒２億元，佔總成交
３４﹒７％。
＊騰訊第三季純利料按年減４﹒７％＊
騰訊將於本周三（１６日）公布第三季業績。綜合市場預測，第三季非通用會計準則
（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）純利料介乎２５４﹒５億至３６５﹒４２億元（人民幣．下同），中位數
為３０２﹒５７億元，較去年同期倒退４﹒７％。第三季收入預測中位數為１４１２﹒０６億元
，按年微跌０﹒８％。
騰訊控股升０﹒８５％報２６０﹒６元，北水淨買入２１﹒３億元；香港交易所升
２﹒５３％報２９１﹒８元，北水淨買入６﹒９億元；龍湖集團升１６﹒４８％報２１﹒２元，
北水淨買入３﹒６億元。
美團跌１﹒９４％報１５６﹒５元，北水淨賣出１９﹒４億元；碧桂園服務升２６﹒７１％
報１６﹒７元，北水淨賣出５﹒３億元；李寧升１﹒２３％報５７﹒７元，北水淨賣出３億元。
表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
淨買入最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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騰訊控股 （００７００） ２１﹒３５
香港交易所 （００３８８） ６﹒９１
龍湖集團 （００９６０） ３﹒６１
碧桂園 （０２００７） ３﹒２１
港龍中國地產 （０６９６８） ０﹒１７
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淨賣出最多港股
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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－
（億元）
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美團 （０３６９０） －１９﹒３７
碧桂園服務 （０６０９８） －５﹒２９
李寧 （０２３３１） －３﹒０２
藥明生物 （０２２６９） －２﹒０５
中國海洋石油 （００８８３） －１﹒３２
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