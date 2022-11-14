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AH股新聞

14/11/2022 17:49

【北水炒Ｄ乜】淨流出４０﹒９５億元，買騰訊沽美團

　　《經濟通通訊社１４日專訊》今日恒指高開６７３點，報１７９９９點。最高升６８５點報
１８０１１點，最低升１９３點報１７５１８點。恒指收報１７６１９點，升２９４點或
１﹒７％。
　　北水全日淨流出４０﹒９５億元，增加２７６﹒５％。北水淨買入最多的個股依次是騰訊控
股（００７００）、香港交易所（００３８８）、龍湖集團（００９６０）；淨賣出最多的依次
是美團（０３６９０）、碧桂園服務（０６０９８）、李寧（０２３３１）。
　　主板成交２０４９﹒０８億元增加１２﹒２％。其中港股通成交７１１﹒２億元，佔總成交
３４﹒７％。
　
＊騰訊第三季純利料按年減４﹒７％＊
　
　　騰訊將於本周三（１６日）公布第三季業績。綜合市場預測，第三季非通用會計準則
（Ｎｏｎ－ＧＡＡＰ）純利料介乎２５４﹒５億至３６５﹒４２億元（人民幣．下同），中位數
為３０２﹒５７億元，較去年同期倒退４﹒７％。第三季收入預測中位數為１４１２﹒０６億元
，按年微跌０﹒８％。
　　騰訊控股升０﹒８５％報２６０﹒６元，北水淨買入２１﹒３億元；香港交易所升
２﹒５３％報２９１﹒８元，北水淨買入６﹒９億元；龍湖集團升１６﹒４８％報２１﹒２元，
北水淨買入３﹒６億元。
　　美團跌１﹒９４％報１５６﹒５元，北水淨賣出１９﹒４億元；碧桂園服務升２６﹒７１％
報１６﹒７元，北水淨賣出５﹒３億元；李寧升１﹒２３％報５７﹒７元，北水淨賣出３億元。
　
　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　２１﹒３５
　　香港交易所　　（００３８８）　　　　　　６﹒９１
　　龍湖集團　　　（００９６０）　　　　　　３﹒６１
　　碧桂園　　　　（０２００７）　　　　　　３﹒２１
　　港龍中國地產　（０６９６８）　　　　　　０﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝
　
　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　－１９﹒３７
　　碧桂園服務　　（０６０９８）　　　　　－５﹒２９
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　－３﹒０２
　　藥明生物　　　（０２２６９）　　　　　－２﹒０５
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　－１﹒３２
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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