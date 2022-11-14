《經濟通通訊１４日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平：在促進航空工業高質量發展上積極作為

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國家主席習近平１２日給中國航空工業集團沈飛「羅陽青年突擊隊」的隊員們回信，勉勵他們在

推動航空科技自立自強上奮勇攀登，在促進航空工業高質量發展上積極作為，為建設航空強國積

極貢獻力量。



財政貨幣協調配合，激發內需促穩促進

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在複雜嚴峻形勢下，擴大內需已是重中之重，消費投資充當關鍵抓手，仍需宏觀政策積極作為。

展望今後一個時期，業界期待存量政策與增量舉措綜合作用、接續發力，促進超大規模市場優勢

和內需潛力充分釋放。



解碼「雙十一」戰報，消費展現活力韌性

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天貓成交穩中向好、京東創造新紀錄、抖音電商日均銷量同比增長１５６％、快手電商短視頻訂

單量同比增逾５１５％??各大平台最新公布的今年「雙十一」收官戰報顯示，中國線上消費保

持穩定增長。





《上海證券報》



習近平：在促進航空工業高質量發展上積極作為

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國家主席習近平１２日給中國航空工業集團沈飛「羅陽青年突擊隊」的隊員們回信，勉勵他們在

推動航空科技自立自強上奮勇攀登，在促進航空工業高質量發展上積極作為，為建設航空強國積

極貢獻力量。



長三角、珠三角信貸「含金量」大幅提升

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金融統計數據顯示，國內經濟韌性顯現，重點區域融資需求已有回升，９月末，長三角地區人民

幣貸款餘額同比增幅達兩位數。特別是上海，人民幣貸款增速已連續４個月提升。在珠三角地區

，廣東省的信貸數據同樣傳出暖意。



個人養老金系統搭建有序推進

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隨著各項制度安排陸續落地，金融業正在緊鑼密鼓布局個人養老金業務。近日，個人養老金理財

行業平台已完成技術上線，各大商業銀行亦相繼宣布相關技術系統完成搭建，一站式養老金融服

務體系正在成形。





《證券時報》



支持民企健康發展，人行「三支箭」紓困再發力

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人行「第二支箭」再出新消息。為支持民企健康發展，交易商協會繼續推進並擴大民營企業債券

融資支持工具，支持包括房地產企業在內的民營企業發債融資。這第二支箭源起央行２０１８年

創設的支持民營企業拓寬融資途徑的組合拳，支持民營企業拓寬融資途徑，解決民營企業「缺水

」難題。具體來說，第一支箭是信貸支持，第二支箭是民營企業債券融資支持工具，第三支箭是

民營企業股權融資支持工具。



加強財政貨幣協調配合，格外重視關鍵產業發展

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近日，北京大學經濟政策研究所副所長顏色在接受專訪時表示，中國要實現到２０３５年人均國

內生產總值達到中等發達國家水平，意味著今後一個時期，年均ＧＤＰ增速大體要保持在

４﹒７％，因此，要重視大型製造業在經濟中的作用。



金融機構個人養老金業務啟航，是機遇更是責任

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近日多家公募基金公告，公司旗下的養老目標基金將成立個人養老金專屬Ｙ份額，並對成立後的

Ｙ份額管理費、托管費等實施費率優惠。此外，近期已有多家券商通過了中國結算關於個人養老

金基金行業平台驗收測試。（ｌｃ）

