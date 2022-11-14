《經濟通通訊社１４日專訊》中金公司研報指出，Ａ股市場受局部疫情、地緣衝突等內外部

環境的綜合影響年初至今表現低迷。展望未來，中國當前面臨「供需雙弱」，關鍵問題為能否在

２０２３年再度復甦。

中金表示，基準情形下對Ａ股未來１２個月市場持中性偏積極看法。節奏上，今年底至明年

一季度，指數可能迎來階段性機遇，中期重點關注增長預期的企穩。大類資產方面，未來３－６

個月建議上調對權益資產的配置，國內資產配置可能股強於債。

行業配置上，中金認為，短期緊跟政策邊際變化的節奏，中期偏成長。未來３－６個月建議

投資者關注如下三條主線：１）預期不高、政策出現邊際變化受影響大的領域，主要是受疫情拖

累及地產相關的領域；如地產鏈條、受疫情影響的消費；２）高景氣、有政策支持、中國有競爭

力的製造成長賽道，包括科技軟硬件、高端製造、軍工等；３）股價調整相對充分、中長期前景

有待明朗的領域，如醫藥、互聯網等，配置時機需要等待政策預期變化。（ｄｗ）



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