《神州經脈》內地本土疫情仍嚴峻，昨日（１３日）新增本土陽性再破萬，創４月２５日以

來新高。滬深股市今日高開低收，滬綜指高開０﹒４４％，隨即重上三千一，午後回落，收市轉

跌０﹒１３％，報３０８３﹒４０點，三千一復失。深成指開市升０﹒３３％，之後反復向下，

收市軟０﹒２４％。創業板指震盪走低，午後一度跌近１﹒７％，收市跌１﹒２５％。

人民銀行與銀保監據報再度出手，向金融機構頒布１６項措施救樓市，從供需兩端全面支持

房地產市場平穩健康發展，政策力度空前。不過，房地產板塊衝高回落，銀行等大金融板塊走強

。

兩市全日成交１０６７３億元（人民幣．下同），按日少１２﹒７％，連續第二個交易日突

破１萬億元。外資在防疫政策鬆動鼓舞下大舉流入，陸股通錄得淨流入逾１６６億元，流入創年

內新高，近２個交易日外資累計加倉超３１０億元。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 美國總統拜登抵達印尼峇里，準備出席二十國集團峰會，並與中國國家主席習近平今日下

午五時半在印尼峇里舉行雙邊會談，是拜登上台近兩年來雙方首次面對面會談。拜登早前表示，

他與習近平都很了解對方，經常進行坦率討論，很少有誤解，只需要搞清楚雙方的紅線。白宮國

家安全顧問沙利文表示，拜登會表明美國不尋求與中國衝突，並期望確認彼此可以在實質問題上

合作，包括氣候變化及公共健康。沙利文說，會談可能歷時兩小時或以上，拜登希望和習近平完

全坦率，增加了解及負責任地管控關係。拜登與習近平會晤後，將於當地時間晚上九時半發表講

話並接受提問。另外，美國財政部官員表示，財長耶倫會在二十國集團峰會，與中國人民銀行行

長易綱會面，尋求釐清中國放寬防疫限制措施的計劃，以及如何處理房地產問題。官員指，耶倫

準備與易綱討論美國通脹及經濟增長展望，但會將貨幣政策留在聯儲局決定，美方亦無意對中國

的防疫封控措施及房地產業面對的困難提出建議，只是想了解中方的態度，以便更好解讀中國政

策變化帶來的衝擊。



２﹒ 內地本土疫情形勢仍嚴峻，昨日（１３日）新增本土新冠陽性再次破萬，其中本土確診

１７４７宗，加上１４３２５宗本土無症狀感染者，當日合計新增本土陽性病例１６０７２宗，

較上日的增近一成，創４月２５日以來新高。北京確診個案大增，昨日新增２３７宗本土確診病

例和１７０宗無症狀感染者，據此計算，實際新增陽性感染者較上日的２３０宗增近八成。廣東

省昨日新增４１６０宗新冠病毒本土感染，當中，廣州市新增４０６５宗本土感染，海珠區繼續

是重災區。國務院聯防聯控機制上周五（１１日）發布通知落實加強精準防疫的二十條措施，中

國駐新加坡，加拿大，美國等多國大使館已發布通知稱，調整了赴華人員行前檢測的政策，要求

乘坐赴華航班人員在登機前需在４８小時內進行１次核酸檢測，憑陰性證明即可申請健康碼。另

據不完全統計，陝西省鎮坪縣、福建省福州市、江西省廣昌縣、吉林省延吉市、安徽省合肥市及

上海市等多地都已積極調整現行的防疫政策，宣布取消或暫不開展區域全員核酸檢測。此外，《

彭博》引述ＢｉｏＮＴｅｃｈ首席運營官Ｓｉｅｒｋ Ｐｏｅｔｔｉｎｇ表示，中國正在考慮緊

急批準ＢｉｏＮＴｅｃｈ新冠疫苗，以便在中國生活的外國人可以使用。



３﹒ 美國通脹數據放緩，料聯儲局會在１２月下調加息幅度，美元上周五（１１日）走軟。紐

約尾盤美匯指數下跌１﹒６８％，至１０６﹒３９，是８月中以來低位，最新報１０６﹒６８，

周線重挫４％。人民幣中間價大幅調升１００８點，創匯改以來最大漲幅，兩連揚至一個半月高

；即期匯率（ＣＮＹ）今早高開２５６點子，全日飆７２８點，收報７﹒０３７８，兩日累計漲

２０９６點或２﹒９％，收盤價創９月２０日以來近兩個月新高。交易員稱，繼防疫措施優化後

，中國再發文支持房地產業，穩增長政策陸續出台料強化中國經濟復甦預期，市場信心恢復料助

力人民幣走勢。他們並表示，近期美元指數出現回軟，人民幣貶值預期也有所緩解；不過近期中

國疫情形勢較為嚴峻，優化後的防疫措施料面臨考驗，經濟復甦前景可能也會遭遇波折。中金公

司最新觀點認為，在美元深度回調和中國經濟預期好轉後，人民幣短期貶值壓力已經明顯減弱。

當前，疫情防控措施優化所帶來的潛在跨境證券投資回流可能與季節性結匯一起，成為支撐人民

幣匯率的力量。預計本周人民幣匯率區間或為７﹒００－７﹒２０，短期人民幣升值風險或大於

貶值風險。



４﹒ 據《路透》引述消息報道，中國金融監管部門最新下發通知，從多個方面對房地產行業開

展支持，包括鼓勵金融機構對房地產貸款進行展期或調整還款安排、鼓勵信託等資管產品支持房

地產合理融資需求、延長房地產貸款集中度監管要求過渡期安排等。此外，內地對房地產的金融

支持力度從國有大行擴展至股份制銀行。據《彭博》報道，金融監管機構近期要求部分股份制商

業銀行於今年底前，為房地產領域提供不少於４０００億元的新增淨融資支持，以進一步維護房

地產市場的穩定健康發展。報道引述知情人士稱，監管部門通過窗口指導要求銀行以包括但不限

於按揭、開發貸及購買房企發行的債券等形式提供資金。外電曾於９月底報道，監管機構要求國

有大型銀行在今年最後四個月，合計對房地產領域的淨融資至少新增６０００億元。此次監管機

構再為房地產尋求資金活水，兩者加計後，料有約１萬億元資金通過此項目注入房地產行業；而

今年上半年人民幣房地產貸款餘額僅增加約６６８５億元。



５﹒ 澳洲總理阿爾巴尼斯（Ａｎｔｈｏｎｙ Ａｌｂａｎｅｓｅ）周一表示，他將在周二

（１５日）與中國國家主席習近平會面。這兩位領導人正在印尼峇里參加２０國集團（Ｇ２０）

領導人會議。據外電報道，阿爾巴尼斯抵達峇里後對媒體表示，他期待明天與習近平進行建設性

的討論，澳洲將提出自己的立場。另據日本內閣官房長官松野博一表示，首相岸田文雄和中國國

家主席習近平，星期四（１７日）將在泰國曼谷會談，是自２０１９年１２月以來，日中首腦的

首場會談。根據安排，習近平、岸田文雄在印尼峇里出席二十國集團領導人峰會後，都會轉到曼

谷出席亞太組合組織領導人會議。此外，中美關係持續緊張，對投資機構的布局造成影響。全球

最大的資產管理公司貝萊德（ＢｌａｃｋＲｏｃｋ）據報已無限期推遲其在美國發行投資於中國

債券的ＥＴＦ（交易所買賣基金）。據英國《金融時報》引述消息人士稱，有關２２００億美元

的基金已通過監管當局批准，原預期今年第二季在美國推出，但貝萊德決定無限期擱置推出中國

債券ＥＴＦ的計劃。



６﹒ 內房中梁控股（０２７７２）公布，預期不會在寬限期內支付２０２３年４月票據Ｉ

（４０８４５）及２０２３年４月票據ＩＩ的到期應付利息共約２００１萬美元，已向聯交所申

請自今日上午９時正起暫停２０２３年４月票據Ｉ買賣申請，直至另行通知為止。公告又預期不

會在寬限期內支付２０２３年４月票據Ｉ及２０２３年４月票據ＩＩ的到期應付利息，可能導致

相關債務持有人要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動。該集團指，有息負債總額已由去

年１２月底約４０２億元，降至今年９月底約２８５﹒８億元，而今年首１０個月已交付總建築

面積約５００萬平方米、約５萬套的物業單位。該集團正採取措施加快境內銷售及現金回款等。

據內媒《界面新聞》引述接近中梁控股的人士表示，集團正積極申請人行「第二支箭」，希望獲

得發債融資支持。此外，融創房地產集團有限公司１１日發布公告稱，該公司債券將自２０２２

年１１月１４日開市起停牌。根據公告，涉及的債券有１６融地０１、Ｈ０融創０３、２１融創

０１、２１融創０３、２１融創０４等。同時，公司擬將債券按相關規定進行轉讓。



７﹒ 銀保監擬修訂銀行業監督管理法，將現有的５２條規定擴充至９２條，是時隔１６年作出

大幅修訂，以加強股東監管，完善風險處置機制等。意見稿主要修改的內容有：完善審慎監管規

則，加強行為監管，切實保護金融消費者合法權益；堅持依法監管的基本原則，努力實現監管全

覆蓋，提高對股東、實際控制人違法違規行為的打擊力度；健全風險處置機制，完善早期干預制

度，豐富風險處置措施，提升處置效率。意見稿並新增條款，要求金融機構不得擅自向境外提供

與業務活動有關的文件、資料、數據，但法律、行政法規、國務院銀行業監管機構另有規定的除

外。徵求意見稿提到，未經國務院銀行業監管機構同意，境外銀行業監管機構不得在中國境內進

行調查取證等活動。此外，中證監、國資委聯合發布《關於支持中央企業發行科技創新公司債券

的通知》，提出１４條舉措支持中央企業發行科技創新債。通過優化市場服務運行機制、監管考

核標準、融資決策程序等方式，多措並舉支持中央企業發行科技創新公司債券募集資金，並支持

中央企業開展數據中心、工業互聯網、人工智能等新型基礎設施領域ＲＥＩＴｓ試點，鼓勵中央

企業增加研發投入。



８﹒ 一年一度的「雙１１」電商大促活動結束。不過，各大電商今年發布的「雙１１」戰報紛

紛隱去了成交數據。阿里巴巴（０９９８８）僅公布，即使面對宏觀環境的挑戰及新冠肺炎疫情

的影響，仍然錄得與去年持平的商品交易額（ＧＭＶ）表現。這是阿里首次未於「雙１１」後，

披露實際成交金額。而阿里去年「雙１１」銷售金額達５４０３億元。京東（０９６１８）亦宣

布，今年「雙１１」交易額實現了「超越行業的增長」，零售購物用戶數表現良好，但未披露相

關具體數據。抖音報告顯示，「雙１１」活動期間抖音貨架電商帶動日均銷量同比增長了

１５６％，商品曝光量是上半年的１﹒６倍。快手 （０１０２４）電商短視頻訂單量同比去年

增長超５１５％。買家數同比去年增長超４０％，搜索訂單量同比去年增長超７０％。快品牌表

現突出，ＧＭＶ同比增長超８０％。對於「雙１１」銷售額或下滑，彭博行業研究分析師

Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｌｉｍ和Ｔｒｉｎｉ Ｔａｎ分析，在清零政策下，中國人員流動持續受

限，內地購物者的疲軟購買情緒和物流中斷將持續下去。此外，競爭也是一個問題。雖然大多數

消費者仍然涌向淘寶和天貓，但京東和拼多多等競爭對手已經進入並獲得了市場佔有率。甚至抖

音和快手也在爭奪消費者的關注。（ｗｌ）

