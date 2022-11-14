《鍾之日記》１１月１４日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：跌。



美國１０月份通脹放緩，刺激上周五（１１日）美股三大指數勁升，反映中概股表現的金龍

中國指數急升６﹒６％，香江魚缸兩周飆２４６２點返萬七關後，在中央救內房、優化防疫措施

、人幣中間價急升下等利好下，今早曾升至萬八關，收市升幅明顯收窄，成交突破二千億，創五

個半月以來最多。

恒指高開６７３點或３﹒９％，報１７９９９點，曾升６８５點，報１８０１１，創逾一個

月高，之後升幅收窄，最新僅升２５９點，見１７５８５點半日低，之後復現升勢。恒指午後一

度僅升１９３點，見１７５１８點全日低位。恒指最終收升２９４點或１﹒７％，報１７６１９

。國指收報５９７９點或１﹒９％，報５９７９。科指高開１９４點或５﹒６％報３６８５，已

為今日高位，收市升６２點或１﹒８％，報３５５４。大市全日成交達２０４９﹒０８億元。

升市下，７３隻藍籌股５３隻上升。中銀（０２３８８）跌４﹒５２％，報２４﹒３元，是

表現最差藍籌。



＊滬指３１００得而復失，人幣大漲外資流入年內新＊



內地本土疫情仍嚴峻，昨日（１３日）新增本土陽性再破萬，其中本土確診１７４７宗，加

上１４３２５宗本土無症狀感染者，合計病例１６０７２宗，較上日的增近一成，創４月２５日

以來新高。滬深股市今日高開低收，滬綜指高開０﹒４４％，隨即重上三千一，午後回落，收市

轉跌０﹒１３％，報３０８３﹒４０點，三千一復失。深成指開市升０﹒３３％，之後反復向下

，收市軟０﹒２４％。創業板指震盪走低，午後一度跌近１﹒７％，收市跌１﹒２５％。

兩市全日成交１０６７３億元人民幣，按日少１２﹒７％，連續第二個交易日突破１萬億元

人民幣。人民幣中間價大漲，今報７﹒０８９９，較上個交易日大幅上調１００８點子，創９月

２７日以來近七周新高，且升幅創２００５年７月２２日以來最大。外資在防疫政策鬆動鼓舞下

大舉流入，陸股通錄得淨流入逾１６６億元人民幣，流入創年內新高，近２個交易日外資累計加

倉超３１０億元人民幣。



＊中央出手內房貸准展期１年，內房股抽升＊



人民銀行與銀保監據報再度出手，向金融機構頒布１６項措施救樓市，從供需兩端全面支持

房地產市場平穩健康發展，政策力度空前。政策的核心邏輯是，通過「企業債務展期＋支持融資

」穩定市場主體，以「保交樓」促進購房者信心恢復，支持個人住房信貸帶動市場銷售恢復。

１６項措施包括鼓勵金融機構對房地產貸款進行展期或調整還款安排、鼓勵信託等資管產品

支持房地產合理融資需求、延長房地產貸款集中度監管要求過渡期安排等。

政府放水救內房，力度空前。花旗認為，今次輪措施或是「Ｇａｍｅ Ｃｈａｎｇｅｒ」（

改變市場規則），因為中央首次推出覆蓋全面的支持政策，與之前的零碎措施不同。穆迪認為，

新措施體現出當局要避免出現系統性風險的立場。然而，要扭轉地產行業的下滑可能任重道遠。

摩根大通則指，政府終於更加堅定地支持開發商融資，但銀行仍可能優先向國有內房企業、地方

政府融資平台和優質民營企業提供貸款，同時並沒有解決房地產銷售疲軟的核心問題。

碧桂園（０２００７）起死回生，大升４５﹒５％成為升幅最大藍籌；龍湖（００９６０）

則爆升１６﹒５％；旭輝（００８８４）曾大升逾３０％，收市漲９﹒７％。龍光

（０３３８０）大升３８﹒７％；合景（０１８１３）抽升３２﹒９％；綠城（０３９００）急

升６﹒５％；萬科（０２２０２）炒高７﹒８％；華潤置地（０１１０９）抽高１１﹒８％；中

國海外（００６８８）大升９％。

至於碧桂園服務（０６０９８）急升２６﹒７％；旭輝永升（０１９９５）狂飆１７﹒８；

時代鄰里（０９９２８）爆升１２﹒５％；寶龍商業（０９９０９）炒高９﹒８％。



＊內地新冠治療加速，疫苗股發力＊



內地１１月１０日起連續四天日新增感染者破萬，是４月下旬以來感染人數最多的情況，防

控要求陡然升高。此前發布優化防疫２０條措施要求加快新冠肺炎治療相關藥物儲備；有分析指

疫情防控政策邊際變化下疫苗、新冠藥物等板塊料迎增量機遇。

中信證券研報指出，目前多款新冠疫苗進入ＩＩＩ期臨床，新冠流感化發展將帶來需求持續

性。聯防聯控機制要求加強新冠相關藥物儲備，新冠小分子口服藥和新冠相關中藥將是未來新冠

防控重要保障；同時可選消費醫療有望顯著復甦，業績彈性值得期待。

康希諾（０６１８５）（滬：６８８１８５）公布，今天起，浙江全省十一個城市開始陸續

部署可以「吸」的新冠疫苗，逐步為全省公眾提供吸入用新冠疫苗加強免疫接種服務。１１月

１４日，杭州市預防接種門診完成浙江首批吸入用新冠疫苗的接種。

康希諾全日抽高１２﹒３％，報１２１﹒４元；其他新冠治療相關概念股齊揚，國藥

（０１０９９）升７﹒１％，復星醫藥（０２１９６）升４﹒８％。阿里健康（００２４１）飆

１５﹒７％，京東健康（０６６１８）升７﹒７％，中國生物製藥（０１１７７）漲近６％。



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