《經濟通通訊社１４日專訊》中國大力拯救樓市，據報人行、銀保監日前發出１６條細化方

案從多個方面對房地產行業開展支持，包括鼓勵金融機構對房地產貸款進行展期或調整還款安排

、鼓勵信託等資管產品支持房地產合理融資需求、延長房地產貸款集中度監管要求過渡期安排等

。而最新消息指，對房地產的金融支持力度從國有大行擴展至股份制銀行。《彭博》報道，金融

監管機構近期要求部分股份制商業銀行於今年底前，為房地產領域提供不少於４０００億元人民

幣的新增淨融資支持，以進一步維護房地產市場的穩定健康發展。監管部門通過窗口指導要求銀

行以包括但不限於按揭、開發貸及購買房企發行的債券等形式提供資金。

滬深房地產板塊繼續大漲，粵泰股份（滬：６００３９３）、中天服務

（深：００２１８８）、新城控股（滬：６０１１５５）等多股開盤漲停，濱江集團

（深：００２２４４）揚升５﹒６％，陽光城（深：０００６７１）升３﹒７％，保利發展

（滬：６０００４８）升３％，華遠地產（滬：６００７４３）升１﹒６％。

另外，滬深交易所地產債普漲，「２１旭輝０２」漲２０％觸發臨停，「２０碧地０１」漲

近１８％，「２０碧地０２」漲近１７％，金地（滬：６００３８２３）、世茂（００８１３）

等公司債也集體上揚。（ｃａ）

