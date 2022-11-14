《經濟通通訊社１４日專訊》一年一度的「雙１１」電商大促活動結束。不過，各大電商今

年發布的「雙１１」戰報紛紛隱去了成交數據。阿里巴巴（０９９８８）僅公布，即使面對宏觀

環境的挑戰及新冠肺炎疫情的影響，仍然錄得與去年持平的商品交易額（ＧＭＶ）表現。這是阿

里首次未於「雙１１」後，披露實際成交金額。而阿里去年「雙１１」銷售金額達５４０３億元

人民幣。

京東（０９６１８）亦宣布，今年「雙１１」交易額實現了「超越行業的增長」，零售購物

用戶數表現良好，但未披露相關具體數據。

據招商證券統計，今年「雙１１」全網電商交易額達１﹒１５萬億元（人民幣．下同），同

比增長１３﹒４３％，實現穩健增長，折射消費韌性。

阿里巴巴淘寶天貓產業發展和運營中心總裁吹雪表示，今年雙１１，欣喜地看到此次協助品

牌和商家成功積累的新忠實用戶，成為品牌長期可持續經營的堅實基礎，也看到極具成長潛力的

新消費趨勢正不斷湧現。

天貓宣布，今年「雙１１」總交易額與去年基本持平，整體呈穩中向好局面。商家方面更為

多元化，共有２９萬個品牌、數百萬戶中小商家、超２１００萬件商品參與大促，共產生逾

２０００多個千萬元級單品、逾２﹒５萬個百萬元級單品。



＊快手電商短視頻訂單量同比增長超５１５％＊



抖音報告顯示，「雙１１」活動期間抖音貨架電商帶動日均銷量同比增長了１５６％，商品

曝光量是上半年的１﹒６倍。快手（０１０２４）電商短視頻訂單量同比去年增長超５１５％。

買家數同比去年增長超４０％，搜索訂單量同比去年增長超７０％。快品牌表現突出，ＧＭＶ同

比增長超８０％。

對於「雙１１」銷售額或下滑，彭博行業研究分析師Ｃａｔｈｅｒｉｎｅ Ｌｉｍ和

Ｔｒｉｎｉ Ｔａｎ分析，在清零政策下，中國人員流動持續受限，內地購物者的疲軟購買情緒

和物流中斷將持續下去。此外，競爭也是一個問題。雖然大多數消費者仍然涌向淘寶和天貓，但

京東和拼多多等競爭對手已經進入並獲得了市場佔有率。甚至抖音和快手也在爭奪消費者的關注

。

專家表示，近年來，線上消費對消費市場的拉動作用凸顯，而新業態、新熱點不斷出現，有

望貢獻新增長動力。同時，隨著疫情防控措施持續優化，線下消費復甦步伐也有望加快。在線上

線下共同驅動下，消費對經濟增長的基礎性作用將得到更好發揮。（ｌｃ）

