  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
AH股新聞

14/11/2022 09:00

《駐京專電》蔡奇不再兼任北京市委書記，原福建省委書記尹力接任

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中共中央決定，蔡奇不再兼任北京市委書
記、常委、委員職務，由原福建省委書記尹力接任北京市委書記。蔡奇在中共二十大後，晉身政
治局常委，並出任中央書記處書記。
　　尹力於２０２０年１２月初由四川省委副書記、省長調任福建省委委員、常委、書記。此前
逾十年，尹力在衛生部門任職。
　　國務院人力資源和社會保陣部部長周祖翼，接任福建省委書記。
　

【全新健康知「性」節目】《男男女女‧嘉點情趣》由美女教授與資深電台主持以最專業、客觀、開放角度談性談愛！ ► 立即觀看

返回AH股新聞

產品服務
串流報價服務

【訂閱有賞】賞$50超市禮券及2023年年曆卡

加息周期唔洗急，最緊要「定」！etnet各大銀行定存息率大比拼！

【0+3去旅行】etnet全港獨家實時銀行匯率比較 唱錢格價好幫手！

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金