《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中共中央決定，蔡奇不再兼任北京市委書
記、常委、委員職務，由原福建省委書記尹力接任北京市委書記。蔡奇在中共二十大後，晉身政
治局常委，並出任中央書記處書記。
尹力於２０２０年１２月初由四川省委副書記、省長調任福建省委委員、常委、書記。此前
逾十年，尹力在衛生部門任職。
國務院人力資源和社會保陣部部長周祖翼，接任福建省委書記。
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14/11/2022 09:00
《駐京專電》蔡奇不再兼任北京市委書記，原福建省委書記尹力接任
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中共中央決定，蔡奇不再兼任北京市委書
記、常委、委員職務，由原福建省委書記尹力接任北京市委書記。蔡奇在中共二十大後，晉身政
治局常委，並出任中央書記處書記。
尹力於２０２０年１２月初由四川省委副書記、省長調任福建省委委員、常委、書記。此前
逾十年，尹力在衛生部門任職。
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