《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中共中央決定，蔡奇不再兼任北京市委書

記、常委、委員職務，由原福建省委書記尹力接任北京市委書記。蔡奇在中共二十大後，晉身政

治局常委，並出任中央書記處書記。

尹力於２０２０年１２月初由四川省委副書記、省長調任福建省委委員、常委、書記。此前

逾十年，尹力在衛生部門任職。

國務院人力資源和社會保陣部部長周祖翼，接任福建省委書記。



