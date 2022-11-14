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AH股新聞

14/11/2022 09:00

《駐京專電》銀保監擬大修銀行業監督管理法，提高對股東違法打擊

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》銀保監擬修訂銀行業監督管理法，將現有
的５２條規定擴充至９２條，是時隔１６年作出大幅修訂，以加強股東監管，完善風險處置機制
等。意見稿主要修改的內容有：完善審慎監管規則，加強行為監管，切實保護金融消費者合法權
益；堅持依法監管的基本原則，努力實現監管全覆蓋，提高對股東、實際控制人違法違規行為的
打擊力度；健全風險處置機制，完善早期干預制度，豐富風險處置措施，提升處置效率。
　
＊金融機構不得擅自向境外提供文件、資料、數據＊
　
　　意見稿並新增條款，要求金融機構不得擅自向境外提供與業務活動有關的文件、資料、數據
，但法律、行政法規、國務院銀行業監管機構另有規定的除外。
　　徵求意見稿提到，未經國務院銀行業監管機構同意，境外銀行業監管機構不得在中國境內進
行調查取證等活動。
　　銀保監指出，隨著金融市場化程度不斷提高，原有部分規定相對滯後，對金融機構主要股東
、實際控制人的監管力度不足，金融違法成本偏低。新規亦新增破產申請條款，監管機構可向人
民法院申請金融機構破產。

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