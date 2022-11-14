《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》中證監、國資委聯合發布《關於支持中央

企業發行科技創新公司債券的通知》，提出１４條舉措支持中央企業發行科技創新債。《通知》

通過優化市場服務運行機制、監管考核標準、融資決策程序等方式，多措並舉支持中央企業發行

科技創新公司債券募集資金，並支持中央企業開展數據中心、工業互聯網、人工智能等新型基礎

設施領域ＲＥＩＴｓ試點，鼓勵中央企業增加研發投入。

《通知》共提出了三方面１４條舉措，就健全科技創新金融服務支持機制，《通知》明確了

５項舉措，包括完善債券市場服務科技創新機制、優化債券融資服務機制、便利債券回購機制、

鼓勵金融機構加大業務投入、暢通信息溝通渠道。

具體而言，《通知》提出，重點支持高新技術產業和戰略性新興產業及轉型升級等領域的中

央企業發行科技創新公司債券；鼓勵中央企業發行中長期科技創新公司債券；將科技創新公司債

券納入儲架發行機制，對優質中央企業發行科創債適用優化審核安排；研究適當提高部分優質中

央企業科技創新公司債券通用質押式回購折扣系數；研究為中央企業科技創新公司債券單獨設立

三方回購質押券籃子；在發行人信用資質和折扣系數等方面實行差異化管理等。

發揮中央企業創新引領支撐作用，《通知》著重提出了６項舉措，具體包括：鼓勵中央企業

增加研發投入；發揮中央企業「鏈長」作用，將募集資金通過權益出資、供應鏈金融等途徑帶動

中小企業創新協同發展；加強科技創新債券融資規範管理，優化科創融資決議程序，適當下放科

技創新公司債券發行決策事項，探索取消科技創新公司債券註冊額度限制；拓寬科技創新資金供

給渠道；鼓勵央企子公司發行科技創新公司債券；支持中央企業開展基礎設施ＲＥＩＴｓ試點。

最後，《通知》推出了３項舉措，增強中證監與國資委的政策協同，形成引導金融資源向科

技創新領域聚集的合力。

