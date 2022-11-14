《經濟通通訊社１４日專訊》據《路透》引述消息報道，中國金融監管部門最新下發通知，

從多個方面對房地產行業開展支持，包括鼓勵金融機構對房地產貸款進行展期或調整還款安排、

鼓勵信託等資管產品支持房地產合理融資需求、延長房地產貸款集中度監管要求過渡期安排等。

報道指，人行、銀保監日前下發通知稱，對於房地產企業開發貸款、信託貸款等存量融資，

在保證債權安全的前提下，鼓勵金融機構與房地產企業通過存量貸款展期、調整還款安排等方式

予以支持。未來半年內到期的，可以允許超出原規定多展期一年，可不調整貸款分類，報送徵信

系統的貸款分類與之保持一致。

據悉，通知提出，鼓勵信託公司等金融機構加快業務轉型，依法合規為房地產企業項目併購

、商業養老地產、租賃住房建設等提供金融支持。



＊延長房地產貸款集中度管理政策過渡期安排，優化併購融資政策＊



消息還稱，監管部門將階段性調整部分金融管理政策，包括延長房地產貸款集中度管理政策

過渡期安排、階段性優化房地產項目併購融資政策等；規定「對於受疫情等客觀原因影響不能如

期滿足房地產貸款集中管理要求的銀行業金融機構，監管將基於實際情況並經客觀評估，合理延

長其過渡期」，並要求主要商業銀行、全國性金融資產管理公司利用好相關政策，加快推動房地

產風險市場化出清。

這份通知包括保持房地產融資平穩有序、積極做好保交樓金融服務、積極配合做好受困房地

產企業風險處置、依法保障住房金融消費者合法權益、階段性調整部分金融管理政策、加大住房

租賃金融支持力度等六大要點，共１６條細化方案。

通知還提到，推動專業信用增進機構為財務總體健康、面臨短期困難的房地產企業債券發行

提供增信支持。按期兌付確有困難的，通過協商做出合理展期、置換等安排，主動化解風險。

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