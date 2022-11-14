《經濟通通訊社１４日專訊》人行等六部門聯合印發通知，對今年第四季到期的小微企業貸

款，鼓勵銀行業金融機構按市場化原則與企業共同協商延期還本付息，最長可延至明年中，延期

貸款正常計息，免收罰息。

人行等六部門發布的《關於進一步加大對小微企業貸款延期還本付息支持力度的通知》指，

對於２０２２年第四季度到期的、因新冠肺炎疫情影響暫時遇困的小微企業貸款（含個體工商戶

和小微企業主經營性貸款），還本付息日期原則上最長可延至２０２３年６月３０日。

延期貸款正常計息，免收罰息。各銀行業金融機構要堅持實質性風險判斷，及時調整信貸管

理系統，不單獨因疫情因素下調貸款風險分類，不影響徵信記錄，並完善貸款延期還本付息相關

盡職免責規定。在有效防控風險的前提下，對於缺乏部分材料的貸款延期申請可「容缺辦理」，

事後補齊。



＊落實小微企業不良貸款容忍度等差異化政策＊



通知指，為充分調動銀行業金融機構的積極性，《通知》提出，人民銀行綜合運用多種貨幣

政策工具，保持銀行體系流動性合理充裕；金融監管部門落實好小微企業不良貸款容忍度等差異

化政策；各級財政部門在考核國有控股和參股的銀行業金融機構２０２２年經營績效時，應充分

考慮延期還本付息政策的影響，給予合理調整和評價。同時，鼓勵政府性融資擔保機構對有貸款

延期需求的企業延長擔保期限，繼續提供增信支持。（ｄｗ）

