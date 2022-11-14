《經濟通通訊社１４日專訊》內地救房企撐樓市再出大招、銀保監、住建部、人民銀行聯合

鰥出辦通知，明確商業銀行出具保函置換預售監管資金相關要求，支持優質房地產企業合理使用

預售監管資金，防範化解房地產企業流動性風險。

通知明確，允許商業銀行按市場化、法治化原則，在充分評估房地產企業信用風險、財務狀

況、聲譽風險等的基礎上進行自主決策，與優質房地產企業開展保函置換預售監管資金業務。

保函僅可用於置換預售資金監管帳戶的監管額度內資金，置換金額不得超過監管帳戶中確保

項目竣工交付所需的資金額度的３０％，置換後的監管資金不得低於監管帳戶中確保項目竣工交

付所需的資金額度的７０％。

監管評級４級及以下或資產規模低於５０００億元人民幣的商業銀行不得開展保函置換預售

監管資金業務。

商業銀行不得向作為本銀行主要股東、控股股東或關聯方的房地產企業出具保函置換預售監

管資金。企業集團財務公司等非銀行金融機構不得出具保函置換預售監管資金。各地不得強制商

業銀行出具保函，不得將出具保函與當地預售資金監管資格掛勾。



＊置換資金不得用於購地、償還股東借款等＊



房地產企業要按規定使用保函置換的預售監管資金，優先用於項目工程建設、償還項目到期

債務等，不得用於購置土地、新增其他投資、償還股東借款等。房地產企業要按約定承擔監管帳

戶內的資金補足義務，確保項目建設資金充足。（ｃｔ）

