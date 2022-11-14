《經濟通通訊社１４日專訊》據《上海證券報》記者從地方監管人士和金融機構處獲悉，人

民銀行、銀保監印發《關於做好當前金融支持房地產市場平穩健康發展工作的通知》，提出１６

項具體措施。分析人士認為，《通知》從供需兩端全面支持房地產市場平穩健康發展，政策力度

空前。政策的核心邏輯是，通過「企業債務展期＋支持融資」穩定市場主體，以「保交樓」促進

購房者信心恢復，支持個人住房信貸帶動市場銷售恢復。預計在房企債務展期和增信發債後，房

企資金壓力或得到一定緩解，實現以時間換空間。



＊允許超出原規定多展期１年＊



《通知》明確，支持開發貸款、信托貸款等存量融資合理展期。未來半年內到期的，可以允

許超出原規定多展期１年。光大證券金融業首席分析師王一峰表示，在此前房企紓困過程中，監

管機構已有一定延展期政策安排，但由於部分金融機構在執行過程中難以匹配相應政策支持，執

行層面有一定阻礙。通知對於展期做出明確制度安排，有助於房企融資更好做出應展盡展、能展

盡展安排。從執行層面看，私募融資展期安排或更為順暢，信托等資管產品涉及委托方性質不同

，集合類產品可能在執行層面仍有一定挑戰。



＊首次提出延長房地產貸款集中度管理政策過渡期安排＊



《通知》提出，積極做好「保交樓」金融服務。王一峰認為，《通知》進一步明確了鼓勵金

融機構為「保交樓」專項借款提供配套融資支持及相關政策安排，包括商業銀行可在房地產開發

貸款項下新設「專項借款配套融資」子科目用於統計和管理，配套融資原則上不應超過對應專項

借款的期限，最長不超過３年等。

此外，受到市場高度關注的是，通知提出將階段性調整部分金融管理政策，包括延長房地產

貸款集中度管理政策過渡期安排，以及階段性優化房地產項目併購融資政策。王一峰表示，這是

首次提出延長房地產貸款集中度管理政策過渡期安排。（ｃｔ）

