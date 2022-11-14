《經濟通通訊社１４日專訊》中梁控股（０２７７２）宣布暫停支付公司境外債務項下所有

的應付本金和利息，已聘請國泰君安國際擔任財務顧問及盛德律師事務所擔任法律顧問，協助公

司與境外債務持有人進行透明的對話。而據內媒《界面新聞》引述接近中梁控股的人士表示，集

團正積極申請人行「第二支箭」，希望獲得發債融資支持。

中國銀行間市場交易商協會上周公布「第二支箭」延期擴容，由人行再貸款提供資金支持，

預計可提供約２５００億元人民幣，向包括房地產企業在內的民營企業發債融資。

人行「第二支箭」源起人行２０１８年創設的支持民營企業拓寬融資途徑的組合拳，支持民

營企業拓寬融資途徑，解決民營企業「缺水」難題。具體來說，第一支箭是信貸支持，第二支箭

是民營企業債券融資支持工具，第三支箭是民營企業股權融資支持工具。



＊有息負債總額２８５﹒８億元人幣＊

＊有息負債總額２８５﹒８億元人幣＊



中梁控股最新公布指，目前集團的境外債務（包括境外優先票據和私募貸款）的未償還本金

合共約１１﹒８億美元。有息負債總額由２０２１年１２月３１日的約４０２億元人民幣，降至

２０２２年９月３０日的約２８５﹒８億元人民幣（其中境內有息負債總額約為１９９﹒６億元

人民幣、境外有息負債總額約為８６﹒２億元人民幣。

公告又預期不會在寬限期內支付２０２３年４月票據Ｉ及２０２３年４月票據ＩＩ的到期應

付利息，可能導致相關債務持有人要求相關債務的義務加速履行或採取強制行動。兩筆即將利息

到期的境外優先票據，包括２０２３年４月票據Ｉ－－未償還本金總額為２億元（美元．下同）

，其項下一筆金額為１２００萬元的利息於本周四（１７日）到期應付。２０２３年４月票據

ＩＩ－－未償還本金總額為２﹒２４億元，其項下一筆金額為８０１﹒１萬元的利息於周二

（１５日）到期應付。（ｃｔ）

