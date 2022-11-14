《經濟通通訊社１４日專訊》內地對房地產的金融支持力度從國有大行擴展至股份制銀行。

據《彭博》報道，金融監管機構近期要求部分股份制商業銀行於今年底前，為房地產領域提供不

少於４０００億元（人民幣．下同）的新增淨融資支持，以進一步維護房地產市場的穩定健康發

展。報道引述知情人士稱，監管部門通過窗口指導要求銀行以包括但不限於按揭、開發貸及購買

房企發行的債券等形式提供資金。

外電曾於９月底報道，監管機構要求國有大型銀行在今年最後四個月，合計對房地產領域的

淨融資至少新增６０００億元。此次監管機構再為房地產尋求資金活水，兩者加計後，料有約１

萬億元資金通過此項目注入房地產行業；而今年上半年人民幣房地產貸款餘額僅增加約６６８５

億元。

過去一段時間，儘管監管部門密集出台房地產支持政策，但新建商品住宅市場依然脆弱。國

家統計局公布的數據顯示，９月份百城房價連續第１３個月下跌。不過，上周中國銀行間市場交

易商協會公告稱，將會繼續推進並擴大民營企業債券融資支持工具，由人行再貸款提供資金支持

，預計可支持約２５００億元民營企業債券融資，提振了中資房企股債表現。（ｗｌ）

