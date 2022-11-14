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AH股新聞

14/11/2022 09:18

【內房困局】傳監管要求股份行年底前向房企提供至少４千億淨融資

　　《經濟通通訊社１４日專訊》內地對房地產的金融支持力度從國有大行擴展至股份制銀行。
據《彭博》報道，金融監管機構近期要求部分股份制商業銀行於今年底前，為房地產領域提供不
少於４０００億元（人民幣．下同）的新增淨融資支持，以進一步維護房地產市場的穩定健康發
展。報道引述知情人士稱，監管部門通過窗口指導要求銀行以包括但不限於按揭、開發貸及購買
房企發行的債券等形式提供資金。
　　外電曾於９月底報道，監管機構要求國有大型銀行在今年最後四個月，合計對房地產領域的
淨融資至少新增６０００億元。此次監管機構再為房地產尋求資金活水，兩者加計後，料有約１
萬億元資金通過此項目注入房地產行業；而今年上半年人民幣房地產貸款餘額僅增加約６６８５
億元。
　　過去一段時間，儘管監管部門密集出台房地產支持政策，但新建商品住宅市場依然脆弱。國
家統計局公布的數據顯示，９月份百城房價連續第１３個月下跌。不過，上周中國銀行間市場交
易商協會公告稱，將會繼續推進並擴大民營企業債券融資支持工具，由人行再貸款提供資金支持
，預計可支持約２５００億元民營企業債券融資，提振了中資房企股債表現。（ｗｌ）

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