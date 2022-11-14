《經濟通通訊社１４日專訊》美國白宮表示，總統拜登將與中國國家主席習近平今日下午五

時半在印尼峇里舉行雙邊會談，會談可能歷時兩小時或以上。拜登早前表示，他與習近平都很了

解對方，經常進行坦率討論，很少有誤解，只需要搞清楚雙方的紅線。白宮國家安全顧問沙利文

表示，拜登會表明美國不尋求與中國衝突，並期望確認彼此可以在實質問題上合作，包括氣候變

化及公共健康。

市場憧憬中美元首會晤，加上中國接連宣布大幅放鬆地產和防疫政策，表明經濟重新成為中

國政府的工作重心。外電報道指人行銀保監下發促進房地產市場平穩健康發展的１６條措施，要

求多方面撐地產業。另據悉股份制銀行年內將為房地產領域提供４０００億元人民幣新增融資。

滬深股市今早齊齊高開，上證綜合指數（滬綜指）高開０﹒４４％，報３１００﹒８７點，

重上三千一，深綜指高開０﹒１５％，房地產、建材、銀行股造好，旅遊、酒店股走低。

中證監、國資委聯合發布通知，提出１４條舉措支持中央企業發行科技創新債，支持中央企

業開展數據中心、工業互聯網、人工智能等新型基礎設施領域ＲＥＩＴｓ試點，鼓勵中央企業增

加研發投入。

另外，內地本土疫情形勢仍嚴峻，昨日（１３日）新增本土新冠陽性再次破萬，其中本土確

診１７４７宗，加上１４３２５宗本土無症狀感染者，當日合計新增本土陽性病例１６０７２宗

，較上日的增近一成，創４月２５日以來新高。廣東省以４１６０宗繼續居首。北京確診個案大

增，昨日新增２３７宗本土確診病例和１７０宗無症狀感染者，據此計算，實際新增陽性感染者

較上日的２３０宗增近八成。（ｃａ）

