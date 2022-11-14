《經濟通通訊社１４日專訊》市場憧憬中美元首會晤，加上繼防疫措施優化後，金融監管再

推政策支持房地產業，表明經濟重新成為中國政府的工作重心。滬深股市今早齊齊高開，滬綜指

高開０﹒４４％，隨即重上三千一，半日漲０﹒７５％，報３１１０﹒４２點。深成指開市升

０﹒３３％，之後愈升愈多，半日升０﹒６６％，不過創業板指吐０﹒５１％。

人民銀行與中國銀保監會再度出手，向內地金融機構頒布一共１６項措施救樓市，包括讓房

企未來半年內到期的貸款可多展期一年等等，另據悉股份制銀行年內將為房地產領域提供

４０００億元（人民幣．下同）新增融資。消息提振房地產股，同時帶動建材、銀行股造好；本

土疫情的持續升溫則抑制旅遊、酒店板塊，相關概念股走低。

人民銀行今日開展５０億元７天期逆回購操作，利率繼續持穩在２厘。據此計算，公開市場

單日小幅淨投放３０億元。兩市半日成交６７４１億元，較上日（１１日）同時段成交少

３﹒７％，外資大舉流入，陸股通錄得淨流入逾１３０億元。

美國白宮表示，總統拜登將與中國國家主席習近平今日下午五時半在印尼峇里舉行雙邊會談

，會談可能歷時兩小時或以上。拜登早前表示，他與習近平都很了解對方，經常進行坦率討論，

很少有誤解，只需要搞清楚雙方的紅線。白宮國家安全顧問沙利文表示，拜登會表明美國不尋求

與中國衝突，並期望確認彼此可以在實質問題上合作，包括氣候變化及公共健康。



＊監管深秋送暖，內房股債齊飆＊



金融監管機構發文，從多個方面對房地產行業開展支持，投行評價這是迄今為止最全面的有

關支持措施，標誌著監管層對地產商態度的根本轉變。房企境內債周一早盤「漲聲響亮」，碧桂

園（０２００７）、旭輝控股（００８８４）、世茂集團（００８１３）等旗下債券上揚。

滬深房地產板塊繼續大漲，粵泰股份（滬：６００３９３）、中天服務

（深：００２１８８）、新城控股（滬：６０１１５５）等多股漲停，濱江集團

（深：００２２４４）飆７﹒７％，陽光城（深：０００６７１）漲７％，保利發展

（滬：６０００４８）升６﹒２％，華遠地產（滬：６００７４３）升３﹒８％。

建材股同樣大漲，東方雨虹（深：００２２７１）漲停，北新建材（深：０００７８６）升

８﹒６％，堅朗五金（深：００２７９１）升８﹒４％，科順股份（深：３００７３７）升

８﹒１％，東鵬控股（深：００３０１２）升５﹒４％，海螺水泥（滬：６００５８５）升

２﹒９％。

花旗在報告中指出，該通知為陷入困境的房地產市場提供迄今為止最全面的支持措施，標誌

著監管機構對開發商的政策立場從「實施限制」到「提供支持」的重大轉變，態度從「拯救項目

，但不拯救開發商」到「拯救開發商和項目」的根本轉變。



＊疫情嚴峻連續四日破萬，航空股逆市走低＊



內地本土疫情形勢仍嚴峻，昨日（１３日）新增本土新冠陽性再次破萬，其中本土確診

１７４７宗，加上１４３２５宗本土無症狀感染者，當日合計新增本土陽性病例１６０７２宗，

較上日的增近一成，創４月２５日以來新高。受本土新冠疫情持續升溫拖累，Ａ股航空、旅遊相

關板塊逆市走頹，南航（滬：６０００２９）跌５﹒９％，國航（滬：６０１１１１）跌

５﹒６％，東航（滬：６００１１５）跌２﹒６％，上海機場（滬：６００００９）跌５﹒２％

，錦江酒店（滬：６００７５４）跌３％，宋城演藝（深：３００１４４）跌２﹒１％。

拉升多日的供銷社概念股早盤逆市走低，星光農機（滬：６０３７８９）一度跌停，半日跌

７﹒２％，中農立華（滬：６０３９７０）跌５﹒９％，久其軟件（深：００２２７９）跌

５﹒５％，湖南發展（深：０００７２２）跌１﹒１％，新野紡織（深：００２０８７）跌

３﹒３％。值得留意的是，憑借供銷社概念連續１０個交易日漲停的天鵝股份

（滬：６０３０２９）自周一（１４日）開市起停牌，披露核查公告後復牌，天鵝股份停牌前報

３０﹒１６元。（ｃａ）

