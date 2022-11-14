《經濟通通訊社１４日專訊》內地本土疫情仍嚴峻，昨日（１３日）新增本土陽性再破萬，

其中本土確診１７４７宗，加上１４３２５宗本土無症狀感染者，合計病例１６０７２宗，較上

日的增近一成，創４月２５日以來新高。滬深股市今日高開低收，滬綜指高開０﹒４４％，隨即

重上三千一，午後回落，收市轉跌０﹒１３％，報３０８３﹒４０點，三千一復失。深成指開市

升０﹒３３％，之後反復向下，收市軟０﹒２４％。創業板指震盪走低，午後一度跌近１﹒７％

，收市跌１﹒２５％。

人民銀行與銀保監據報再度出手，向金融機構頒布１６項措施救樓市，從供需兩端全面支持

房地產市場平穩健康發展，政策力度空前。政策的核心邏輯是，通過「企業債務展期＋支持融資

」穩定市場主體，以「保交樓」促進購房者信心恢復，支持個人住房信貸帶動市場銷售恢復。不

過，房地產板塊衝高回落，銀行等大金融板塊走強。

兩市全日成交１０６７３億元（人民幣．下同），按日少１２﹒７％，連續第二個交易日突

破１萬億元。人民幣中間價大漲，今報７﹒０８９９，較上個交易日大幅上調１００８點子，創

９月２７日以來近七周新高，且升幅創２００５年７月２２日以來最大。外資在防疫政策鬆動鼓

舞下大舉流入，陸股通錄得淨流入逾１６６億元，流入創年內新高，近２個交易日外資累計加倉

超３１０億元。



＊內地疫情嚴峻，醫藥股掀漲停潮＊



繼防疫優化政策「千呼萬喚始出來」後，上周六召開的國務院聯防聯控機制發布會稱，今後

將繼續按照「走小步、不停步」，因時因勢優化完善和調整防控舉措。不過，內地近期新冠疫情

形勢日趨嚴峻，１１月１０日起連續四天日新增感染者破萬，是４月下旬以來感染人數最多的情

況，有分析指疫情防控政策邊際變化下疫苗、新冠藥物等板塊料迎增量機遇。相關概念股集體勁

揚，康希諾（滬：６８８１８５）飆１１﹒７％，廣生堂（深：３００４３６）漲停報５１﹒６

元，中藥連花清瘟的生產商以嶺藥業（深：００２６０３）、眾生藥業（深：００２３１７）齊

齊漲停，神州細胞（滬：６８８５２０）升６％，華海藥業（滬：６００５２１）升６﹒１％，

舒泰神（深：３００２０４）升４﹒９％。

金融監管發文支持房地產行業。地產板塊大幅揚升，新華聯（深：０００６２０）、金地集

團（滬：６００３８３）、新城控股（滬：６０１１５５）漲停，渝開發（深：０００５１４）

升９﹒６％，陽光城（深：０００６７１）升４﹒７％，中交地產（深：０００７３６）升

４﹒６％，萬科Ａ（深：０００００２）升４％。

有券商認為Ａ股全面修復行情已確立。券商板塊跟隨大盤走強，湘財股份

（滬：６０００９５）漲停，哈投股份（滬：６００８６４）升５﹒４％，光大證券

（滬：６０１７８８）升２﹒２％，中信建投（滬：６０１０６６）升１﹒７％，東方財富

（深：３０００５９）、廣發證券（深：０００７７６）跟漲。



＊特斯拉失控２死３傷，概念股走低＊



近日廣東省潮州饒平縣一輛特斯拉汽車疑似發生失控，高速狂奔２﹒６公里後，接連撞上兩

輛摩托車和兩輛自行車，造成２死３傷慘劇。特斯拉概念股走低，寧德時代

（深：３００７５０）跌３﹒８％，天齊鋰業（深：００２４６６）、贛鋒鋰業

（深：００２４６０）跌３﹒７％，天賜材料（深：００２７０９）跌３﹒５％，拓普集團

（滬：６０１６８９）跌２﹒７％，隆基綠能（滬：６０１０１２）、三花智控

（深：００２０５０）跌２﹒１％，先導智能（深：３００４５０）跌１﹒９％。

民航股因本土疫情持續升溫逆市大跌，華夏航空（深：００２９２８）挫７﹒７％，南方航

空（滬：６０００２９）瀉７％，中國國航（滬：６０１１１１）跌６﹒４％，中國東航

（滬：６００１１５）跌４﹒５％，吉祥航空（滬：６０３８８５）跌３﹒５％，春秋航空

（滬：６０１０２１）跌２﹒５％。（ｃａ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３７９４﹒０２ ＋０﹒１５

上證綜合指數 ３０８３﹒４０ －０﹒１３ ４５４５﹒００

深證綜合指數 ２０１２﹒８１ －０﹒２６ ６１２８﹒００

上證Ｂ股指數 ２８８﹒７４ －０﹒９２ ２﹒２６

深證Ｂ股指數 １１２５﹒２１ －０﹒１３ ０﹒５４

上證１８０指數 ８０６４﹒４１ ＋０﹒３５

上證３８０指數 ５７６１﹒６３ －０﹒３４

深證成份指數 １１１１３﹒４６ －０﹒２４

中小創新指數 ２３６９﹒４３ －０﹒３６

深圳創業板指數 ２３７５﹒２１ －１﹒２５

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