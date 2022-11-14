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AH股新聞

14/11/2022 11:34

《滬股通》上證１８０半日升１﹒４２％，上證３８０升０﹒４３％

　　《經濟通通訊社１４日專訊》上證１８０指數半日升１﹒４２％，報８１５０﹒８１點，上
證３８０指數半日升０﹒４３％，報５８０６﹒１９點。
　　半日收市，滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４５２﹒９２億元，用６７﹒０８
億元或１２﹒９％。
　　中國大力拯救樓市，據報人行、銀保監日前發出１６條細化方案從多個方面對房地產行業開
展支持。而最新消息指，對房地產的金融支持力度從國有大行擴展至股份制銀行。地產股繼續大
漲，粵泰股份（滬：６００３９３）、新城控股（滬：６０１１５５）等多股漲停，保利發展
（滬：６０００４８）升６﹒２％。
　　內地降低入境核酸檢測要求、及取消國際航班熔斷機制。而隨著國際航班的不斷增加，過去
兩年一度動輒上萬元甚至十幾萬元的「天價」回國機票也開始降價。民航股早盤回吐，南航
（滬：６０００２９）挫近６％，國航（滬：６０１１１１）跌５﹒６％，吉祥航空
（滬：６０３８８５）跌４﹒１％。
　　保險股走強，中國人壽（滬：６０１６２８）升逾５％，中國平安（滬：６０１３１８）升
４﹒２％，中國人保（滬：６０１３１９）升近３％，中國太保（滬：６０１６０１）漲逾４％
，新華保險（滬：６０１３３６）升２﹒８％。
　　滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

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