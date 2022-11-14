《經濟通通訊社１４日專訊》上證１８０指數今日收升０﹒３５％，報８０６４﹒４１點，

上證３８０指數收跌０﹒３４％，報５７６１﹒６３點。

疫情疊加經濟退潮，內地酒類消費低迷多時，有酒企已頂不住壓力。天眼查信息顯示，河南

省宋河酒業股份有限公司新增破產重整案件。中國十七大名酒之一破產，白酒股各別走。貴州茅

台（滬：６００５１９）升０﹒３％，金徽酒（滬：６０３９１９）跌１﹒４％，伊力特

（滬：６００１９７）瀉逾５％。

中國大力拯救樓市，據報人行、銀保監日前發出１６條細化方案從多個方面對房地產行業開

展支持。而最新消息指，對房地產的金融支持力度從國有大行擴展至股份制銀行。地產股繼續大

漲，粵泰股份（滬：６００３９３）、新城控股（滬：６０１１５５）等多股漲停，保利發展

（滬：６０００４８）升２﹒９％。

內地降低入境核酸檢測要求、及取消國際航班熔斷機制。而隨著國際航班的不斷增加，過去

兩年一度動輒上萬元甚至十幾萬元的「天價」回國機票也開始降價。民航股回吐，南航

（滬：６０００２９）挫７％，國航（滬：６０１１１１）跌６﹒４％，吉祥航空

（滬：６０３８８５）跌３﹒５％。

滬股通可投資於上證１８０指數及上證３８０指數的成分股。（ｊｔ）

