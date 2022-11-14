《經濟通通訊社１４日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４２９﹒２１億元，用９０﹒７９億元或１７﹒５％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入１６６﹒０２億元，外資流入創年內新高
，近２個交易日外資累計加倉超３１０億元。（ｄｗ）
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14/11/2022 15:17
《滬股通》滬股通額度全日用９１億元，外資大幅流入１６６億元
《經濟通通訊社１４日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全
日額度餘４２９﹒２１億元，用９０﹒７９億元或１７﹒５％。
外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入１６６﹒０２億元，外資流入創年內新高
，近２個交易日外資累計加倉超３１０億元。（ｄｗ）
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