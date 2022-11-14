《經濟通通訊社１４日專訊》北上投資Ａ股的滬股通５２０億元（人民幣．下同）額度，全

日額度餘４２９﹒２１億元，用９０﹒７９億元或１７﹒５％。

外資今日通過滬股通、深股通（統稱陸股通）流入１６６﹒０２億元，外資流入創年內新高

，近２個交易日外資累計加倉超３１０億元。（ｄｗ）

