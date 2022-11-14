《經濟通通訊社１４日專訊》深證成指半日升０﹒６６％，報１１２１３﹒４２點，深證中

小創新指數半日升０﹒１％，報２３８０﹒３３點。

半日收市，深股通５２０億元（人民幣．下同）額度，餘４５３﹒８２億元，用６６﹒１８

億元或１２﹒７％。

據上海鋼聯１１月１１日發布數據顯示，電池級碳酸鋰現貨續創歷史新高。專家認為，隨著

產業鏈補短板以及供求變化等綜合因素影響，預計明年碳酸鋰價格有望出現大幅回調。鋰礦股回

調，永興材料（深：００２７５６）挫３﹒４％，億緯鋰能（深：３０００１４）跌３﹒８％，

國軒高科（深：００２０７４）跌１﹒６％。

拉升多日的供銷社概念股早盤逆市走低，湖南發展（深：０００７２２）跌１﹒１％，久其

軟件（深：００２２７９）跌５﹒５％，新野紡織（深：００２０８７）跌３﹒３％，中農聯合

（深：００３０４２）瀉８﹒６％。

據國家統計局對全國流通領域９大類５０種重要生產資料市場價格的監測顯示，２０２２年

１１月上旬與１０月下旬相比，生豬（外三元）價格為２５﹒６元╱千克，較上期跌５﹒２％。

豬肉股開盤微升，立華股份（深：３００７６１）揚３﹒１％，溫氏股份（深：３００４９８）

跌０﹒１％，雙匯發展（深：０００８９５）升１﹒５％。

深股通可投資於市值６０億元及以上的深證成分指數、深證中小創新指數的成分股。

（ｊｔ）

